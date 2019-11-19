КИЕВ, 19 ноя /ПРАЙМ/. Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил о попытках некоторых заинтересованных лиц исключить сотрудничество Киева с Международным валютных фондом.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, Смолий во вторник провел встречу с исполняющим обязанности посла США на Украине Биллом Тейлором, они обсуждали работу, направленную на рост экономики и восстановление полноценного кредитования, а также судебные процессы против бывших владельцев обанкротившихся банков.

"Как отметил Яков Смолий, очевидны попытки заинтересованных лиц, вероятно из числа бывших владельцев банков, исключить сотрудничество с МВФ через информационные атаки и судебные решения, целью которых является дискредитация НБУ и реформ в финансовом секторе", — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ в Facebook.

Глава центробанка также заявил, что "несмотря на это, сегодня команда НБУ, правительства и офиса президента прилагает максимальные усилия, чтобы реформы продолжались, и новая программа сотрудничества с МВФ стала реальностью". "Программа с МВФ — это не только деньги. Главное, что это — якорь для реформ в Украине, которые нам крайне необходимы для устойчивого экономического роста", — цитирует Смолия пресс-служба.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был бизнесмен Игорь Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.

Суд в Киеве в апреле 2019 года признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор его купли-продажи. Решение было принято по иску Коломойского. НБУ обжаловал решения о незаконности национализации Приватбанка. Кассационный хозяйственный суд Украины приостановил процесс признания национализации Приватбанка недействительной до окончательных выводов верховного суда по этому вопросу.