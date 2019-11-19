СОЧИ, 19 ноя /ПРАЙМ/. Церемония награждения лучших представителей индустрии туризма с вручением премии "Золотой Прометей" прошла в рамках празднования Дня города в Сочи.

Ежегодно в Сочи в День города проходит церемония награждения лучших представителей туриндустрии: объектов показа, отелей, ресторанов, санаториев, а также проектов, направленным на развитие сервиса развлечений и гостеприимства. Выбирают победителей жители и гости курорта голосованием на сайте премии. Определяют лучших в 16 номинациях.

"В этом году конкурс проходил под девизом "Сочи – четыре сезона". Наш город поддерживает высокую планку круглогодичного курорта международного уровня, принимая более 6 миллионов гостей ежегодно. "Золотой Прометей" — это знак качества, который получают сильнейшие игроки индустрии гостеприимства. Это туристический "Оскар", который вручается победителям, исходя из результатов честного и открытого народного голосования. Это те, на кого можно ровняться, и кем можно гордиться", — открыл церемонию мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Он вручил "Золотого Прометея" Герою Советского Союза Виталию Бубенину и директору группы компаний "Метрополис" Павлу Невзорову за вклад в развитие курорта.

Лучшим санаторием был признан "Октябрьский" — филиал АО "РЖД-Здоровье". Первым в городе семейным отелем была выбрана "Жемчужина", а бизнес-отелем — Hyatt Regency Sochi. Лучшим объектом показа признали ферму "Экзархо". Прорывом года стали обладатели международного символа чистоты "Голубой флаг" пляжи "Приморский" и "Приморский-1".

В номинации "Ресторан года" победил "Высота 5642", а в номинации "Завтрак (и обед) туриста" — сеть столовых "Сели поели". "Золотого Прометея" за стартап года вручили природному парку приключений "Солохаул-парк", а за бренд года — "Скайпарк AJ Hackett Sochi".

Лучшим экологическим проектом признаны "Чистые горы" Кавказского государственного природного заповедника. В номинации "Сделано в Сочи" победа досталась кондитерской "Ваниль". Награду за "Фестиваль года" получил многофункциональный концертный комплекс "Роза Холл".

"Гордостью Сочи" жители признали чемпиона мира по шахматам в категории до восьми лет Артема Лебедева. Советский и российский журналист, общественный деятель, почетный гражданин Сочи Виталий Игнатенко был удостоен специальной премии главы курорта.