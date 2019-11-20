ДУБАЙ, 20 ноя /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия рассчитывает принять вдвое больше участников во время второго международного авиасалона, который пройдет в Эр-Рияде 16-18 февраля 2021 года, сообщили организаторы авиасалона во время международной авиавыставки Dubai Airshow.

"Второй по счету авиасалон в Эр-Рияде пройдет с большим размахом, ожидается, что число участников увеличится вдвое, добавятся три тематических раздела: космос и спутники, беспилотники и робототехника, а также авиационная подготовка", — отметили организаторы.

Авиасалон пройдет под эгидой главы Саудовской комиссии по космосу принца Султана бен Сальмана, который был первым представителем арабского мира, побывавшим в космосе.

Традиция проводить крупные международные авиавыставки наряду с Дубаем и Бахрейном захватила Саудовскую Аравию, которая рассматривает авиацию в качестве одной из ключевых отраслей для диверсификации и роста саудовской экономики.

Организаторы авиашоу в Эр-Рияде надеются продемонстрировать не менее 80 воздушных судов и создать более 450 павильонов для размещения экспозиций компаний, которые захотят принять участие в выставке.

Первый международный авиасалон прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 12-14 марта 2019 года.