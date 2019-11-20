КИШИНЕВ, 20 ноя /ПРАЙМ/. Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в аэропорту по возвращению из Москвы сообщил, что Россия может расширить список импортируемых молдавских товаров, которые не облагаются таможенными пошлинами.

Премьер Молдавии Ион Кику в среду совершил официальный визит в Москву, где встретился с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. Поездка в Москву для Кику — первый зарубежный визит после назначения премьером. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-молдавского взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной областях, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

"Мы запустили процесс либерализации экспорта молдавских товаров в РФ, получили принципиальное согласие российских властей расширить список категорий товаров, которые могут экспортироваться без пошлин с 5 до 10, также мы получили заверение, что и после 1 января можно будет экспортировать товары без пошлин. Также была достигнута договоренность о расширении списка компаний, которые могут поставлять товары в РФ", — заявилл Кику.

По словам премьера, стороны сумели договориться и о проблемах транспортеров, которые не могли экспортировать товар в РФ наземным путем. Россия выдаст дополнительные разрешения транспортным перевозчикам, но взамен Молдавия должна разработать действующую схему, которая исключит любые возможности коррупционных схем в процессе поставок товаров.

Россия с 1 января 2019 года на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии, в конце июня было решение продлить отмену пошлин до 1 января 2020 года.

Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.