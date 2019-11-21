МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк объявил, что с 22 ноября снизит ставки по ипотеке, минимальная ставка на квартиру в новостройке снизится до 6,5%, на вторичном рынке — до 8,5%, сказано в сообщении банка.

"Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам, заявки на которые будут поданы с 22 ноября 2019 года. Теперь приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,5% годовых, на вторичном рынке — от 8,5%", — сказано в сообщении банка.

Таким образом, банк снизит ставки по ипотеке на готовое жилье за исключением некоторых программ на 0,3 процентного пункта. Снижение ставок на приобретение жилья в новостройке в большинстве регионов России составит 0,4 процентного пункта. А в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Республике Татарстан и Новосибирской области ставки на готовое жилье будут снижены на 0,6 процентного пункта.

Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре — на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.