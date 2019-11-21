СОЧИ, 21 ноя /ПРАЙМ/. Российским регионам нужна поддержка на федеральном уровне для успешного развития морского сообщения и круизного туризма, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин на международном туристском форуме в Сочи.

По его словам, для развития туризма в регионах необходимо возобновлять морское сообщение и круизы. Для этого необходима поддержка федеральных министерств и ведомств.

"Сам субъект это решить не в состоянии. Это вопросы федерального уровня… Должны определить механизмы субсидирования для инвесторов, соответствующие бюджетные ассигнования для того, чтобы каботажное плавание возобновилось и, конечно, Крым тоже должен иметь возможность свои порты открывать. Потребность в этом существует", — заявил Барзыкин.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов, выступая на заседании Морской коллегии при правительстве в пятницу в Петербурге, заявил, что старые суда и неразвитость портовой инфраструктуры мешают развитию круизного туризма в России.