МЕХИКО, 21 ноя /ПРАЙМ/. Экс-президент Боливии Эво Моралес выразил уверенность, что планы правительства по развитию литиевой промышленности могли повлиять на кризис в стране.

"(После реализации плана развития литиевой промышленности — ред.) мы смогли бы определять глобальную цену на литий. Общая площадь месторождений лития в стране составляет 16 тысяч квадратных километров. Теперь я осознал, что некоторые промышленно развитые страны не хотят конкуренции. В первую очередь, в вопросе распространения технологий", — сказал Моралес в ходе интервью телеканалу RT.

Таким образом, Моралес подтвердил одну из версий о причинах переворота в Боливии, которая связывает его с нежеланием правительства южноамериканской страны открыть международным инвесторам доступ к месторождениям лития, которые содержат до 9 миллионов тонн металла.

По словам политика, до 2025 года в стране должен был быть введен в строй 41 новый завод, из которых 14 относятся к литиевой промышленности — полный цикл добывающих, перерабатывающих и производственных предприятий.

Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.