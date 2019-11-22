МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Большая пресс-конференция, которую каждый год традиционно проводит президент России Владимир Путин, состоится 19 декабря, сообщается в пятницу на сайте Кремля.

"Пресс-конференция состоится 19 декабря 2019 г.", — говорится в сообщении.

Заявки на аккредитацию принимаются от представителей российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ, отмечается в сообщении.

Дата окончания аккредитации — 17.00 мск 5 декабря 2019 года.