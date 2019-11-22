МЕХИКО, 22 ноя /ПРАЙМ/. Посол РФ в Боливии Владимир Спринчан заявил в пятницу, что сотрудничество на правительственном уровне с латиноамериканской страной продолжится.

"Россия доступна и открыта к продолжению сотрудничества, Боливия — это партнёр России… Сейчас меняется руководство (Боливии — ред.), однако неизменными остаются политика России, открытость к сотрудничеству и совместной работе", — заявил Спринчан журналистам, слова посла приводит Боливийское агентство информации.

Дипломат сообщил о состоявшихся переговорах с министром углеводородов временного правительства Боливии Виктором Уго Саморой, посвященных совместным экономическим проектам и Центру ядерных исследований.

"Россия и Боливия развивают несколько совместных проектов, и мы надеемся, что в скором времени они будут реализованы, это в интересах боливийского народа, например, Центр ядерных исследований", — сказал Спринчан.

В 2019 году "Росатом" приступил к строительству на окраине Эль-Альто высокогорного Центра ядерных исследований и технологий. Циклотронный комплекс и многоцелевой центр облучения станут базой для исследований в медицине и сельском хозяйстве.

Сдача объектов запланирована на 1 квартал 2020 года, а ввод в эксплуатацию реактора состоится в 2022 году. Центр ядерных технологий в Боливии станет самым высокогорным исследовательским комплексом в мире.

Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.