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КИЕВ, 23 ноя /ПРАЙМ/. Миссия Международного валютного фонда завершила работу в Киеве, достигнут прогресс в дискуссиях о новой программе кредитования Украины, заявил руководитель миссии Рон ван Роден.

МВФ в декабре 2018 года утвердил кредитную программу stand by для Украины на 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. Миссия МВФ приехала в Киев обсуждать новую программу 14 ноября.

"Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ. Среди таких шагов — меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, а также реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста", — цитирует ван Родена представительство МВФ на Украине.

По его словам, дискуссии продолжатся в ближайшие недели.

Кроме того, миссия МВФ "отдала должное существенному прогрессу, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики", сказал ван Роден.

Украинский министр финансов Оксана Маркарова подтвердила "значительный прогресс и согласования очень многих параметров будущей программы". "Активно продвигаемся к согласованию программы", — написала она в Facebook.