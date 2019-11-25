ХЕЛЬСИНКИ, 25 ноя /ПРАЙМ/. Премьер-министр Финляндии Антти Ринне встретится в понедельник с российским коллегой Дмитрием Медведевым в Москве, в ходе переговоров он намерен обсудить вопросы экологии и торговли, сообщила пресс-служба финского правительства.

"Ключевыми темами для обсуждения являются двусторонние отношения между странами, вопросы торговли и окружающей среды. Премьер-министр Ринне также расскажет своему российскому коллеге об итогах председательства Финляндии в Совете ЕС", — говорится в сообщении.

Другими пунктами повестки дня являются финско-российское лесное сотрудничество, транспорт и вопросы, касающиеся российского сектора обращения с отходами. Премьер-министры также обсудят актуальные международные вопросы.

В ходе визита Ринне будут сопровождать министр транспорта и коммуникаций Санна Марин и министр сельского и лесного хозяйства Яри Леппя.

Ранее пресс-служба российского кабмина сообщала, что в ходе переговоров Медведева и Ринне также будут обсуждаться сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, промышленной и гуманитарной сферах, а также отношения России с ЕС.

Как сообщает газета Ilta-Sanomat, после встречи премьер-министры проведут совместную пресс-конференцию, на которой финским и российским СМИ будет разрешено задать по одному вопросу. Затем Ринне проведет брифинг для финских журналистов в посольстве Финляндии в России.

Это первая личная встреча глав правительств двух стран после прошедших в Финляндии в апреле парламентских выборов, по итогам которых было сформировано 75-е правительство страны во главе с Ринне.