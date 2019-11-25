МОСКВА, 25 ноя /ПРАЙМ/. Совфед в понедельник рассмотрит закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы, на пленарном заседании документ представят сенаторам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин, сообщает сайт СФ.

Бюджет сверстан с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.

Доходы бюджета утверждены на уровне 20,379 триллиона рублей в 2020 году, 21,247 триллиона в 2021-м и 22,058 триллиона в 2022-м. Расходы в абсолютном выражении будут расти в течение всего трехлетнего периода и составят 19,503 триллиона рублей в 2020 году, 20,634 триллиона в 2021-м и 21,763 триллиона в 2022-м. Профицит, таким образом, составит 876 миллиардов, 613 миллиардов и 295 миллиардов рублей соответственно.

Данные параметры определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 112,863 триллиона рублей и инфляции не более 3% в 2020 году, в 2021 и 2022 годах — 120,364 триллиона и 128,508 триллиона рублей соответственно и инфляции не более 4% в год.

Согласно "бюджетному правилу", все дополнительные нефтегазовые доходы казны, полученные при цене нефти выше планки отсечения (42,4 доллара за баррель в 2020 году), будут направляться в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Ненефтегазовый дефицит бюджета, то есть без учета нефтегазовых доходов, будет оставаться стабильным на протяжении трех лет — в районе 5,8-5,9% ВВП.

БЮДЖЕТЫ СОЦФОНДОВ

Также сенаторы рассмотрят законы о бюджетах соцфондов на предстоящую трехлетку.

Согласно закону о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020-2022 года, бюджет фонда сформирован с дефицитом на 2020 год в сумме 118,4 миллиарда рублей, на 2021 год — 28,5 миллиарда. При этом в 2022 году ожидается профицит бюджета ПФР в объеме 18,5 миллиарда рублей.

Доходы ПФР на 2020 год прогнозируются в сумме 8 триллионов 923,9 миллиарда рублей (7,9% к ВВП), из них 8 триллионов 876,9 миллиарда рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 2021 год – 9 триллионов 296,5 миллиарда и 9 триллионов 247,6 миллиарда рублей соответственно, на 2022 год – 9 триллионов 720,8 миллиарда и 9 триллионов 646,5 миллиарда рублей.

Расходы фонда на 2020 год предполагаются в сумме 9 триллионов 42,3 миллиарда рублей (8% к ВВП), из них 8 триллионов 999,8 миллиарда в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 2021 год – 9 триллионов 325 миллиардов и 9 триллионов 276,4 миллиарда рублей соответственно, на 2022 год – 9 триллионов 702,3 миллиарда и 9 триллионов 646,5 миллиарда.

При этом предусматривается, что все три года индексация страховых пенсий будет осуществляться темпами выше инфляции с 1 января: в 2020 году — на 6,6%, в 2021 году — на 6,3%, в 2022 году — на 5,9%. В среднем индексация страховой пенсии осуществляется не менее чем на 1 тысячу рублей, пояснял ранее председатель правления ПФР Антон Дроздов. Так, по его словам, за период такие пенсии увеличатся с 16,4 тысячи до 18,3 тысячи рублей, а по сравнению с 2019 годом общий рост пенсий составит 18,3%.

Индексация социальных пенсий будет осуществляться с 1 апреля по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год: на 7% — в 2020 году, на 2,6% — в 2021 году, на 3,1% — в 2022 году. Межбюджетные трансферты, получаемые ПФР из федерального бюджета, ожидаются в 2020 году на уровне 3,239 триллиона рублей, в 2021-м – 3,216 триллиона, в 2022-м – 3,191 триллиона. При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.

Доходы бюджета Фонда социального страхования (ФСС) на 2020 год утверждены в объеме 811,6 миллиарда рублей, в 2021 и 2022 годах эти суммы составят 821,1 миллиарда и 936,5 миллиарда соответственно.

Расходы фонда в 2020 году составят 788,1 миллиарда рублей, в том числе на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 618,7 миллиарда, от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний – 108,7 миллиарда. В 2021 году общие расходы составят 831,4 миллиарда рублей, в 2022 году – 873,96 миллиарда.

Таким образом, бюджет ФСС сформирован с профицитом в 2020 году в сумме 23,5 миллиарда рублей, в 2022 году – 62,5 миллиарда и с дефицитом в 2021 году в объеме 10,3 миллиарда рублей.

Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) сформирован на все три года с дефицитом: 1,4 миллиарда рублей — в 2020 году, 4,9 миллиарда — в 2021-м, 6,9 миллиарда– в 2022-м. Сбалансированность бюджета ФОМС будет достигнута за счет переходящих остатков средств на конец соответствующего финансового года.

Доходы ФОМС на 2020 год утверждены в сумме 2,367 триллиона рублей, на 2021 год – 2,511 триллиона, на 2022 год – 2,646 триллиона, расходы — 2,369 триллиона, 2,516 триллиона, на 2022 год – 2,653 триллиона соответственно.

В составе бюджета ФОМС планируется формирование нормированного страхового запаса на 2020 год в сумме 21,1 миллиарда рублей, на 2021 год – 29,7 миллиарда, на 2022 год — 38,3 миллиарда.

ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ-2019

В повестке заседания и обсуждение поправок в федеральный бюджет текущего года. В соответствии с поправками, доходы бюджета РФ в текущем году составят 19 триллионов 970,3 миллиарда рублей (18,4% ВВП), что на 204,7 миллиарда меньше, чем было установлено ранее.

При этом расходы бюджета увеличиваются на 195,8 миллиарда рублей, до 18 триллионов 489,5 миллиарда рублей (17,1% ВВП). Кроме того, сложилась экономия средств по отдельным расходам в сумме 123,3 миллиарда рублей. Профицит бюджета составит 1 триллион 480,8 миллиарда рублей (1,4% ВВП), что на 400,4 миллиарда ниже ранее утвержденного уровня. Это обусловлено снижением поступления нефтегазовых доходов.

Также предполагается, что поступления нефтегазовых доходов в 2019 году снизятся на 398,5 миллиарда рублей, а ненефтегазовых, наоборот, увеличатся на 193,8 миллиарда. Перераспределяется и часть средств по отдельным статьям расходов.

РОССИЙСКИЙ СОФТ ДЛЯ ТЕХНИКИ

В повестке заседания также закон о запрете продажи электронной техники, например смартфонов и компьютеров, без предписанного правительством российского программного обеспечения (ПО).

Закон запрещает с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды "технически сложных товаров" без предустановки российского программного обеспечения. Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки будет определять правительство.

Депутаты в пояснительной записке предполагают, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".

В рамках "правительственного часа" министр транспорта РФ Евгений Дитрих расскажет сенаторам о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".