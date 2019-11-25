МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирина Голосная, обвиняемая в злоупотреблении полномочиями, позволила не уплатить 58 млн руб налогов, считают в Следственном комитете. Позже стало известно, что Ирина Голосная подала заявление на увольнение с поста замглавы РАР, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

"Сразу после задержания она подала заявление об увольнении", — заявил ее адвокат на заседании, где рассматривается вопрос об аресте чиновницы. Удовлетворено ли ее прошение, пока неизвестно.

"В результате незаконных действий Голосной ООО "Альфа-групп" уклонилось от уплаты налогов на сумму более 58 миллионов рублей", — заявил следователь в суде.

Имеет ли отношение указанная фирма к консорциуму "Альфа-групп", в который, в частности, входит крупнейший в России частный банк, неясно.

Показания против чиновницы дали двое подчиненных, в том числе и.о. руководителя управления РАР по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев. Пресс-служба Росалкогольрегулирования ситуацию не комментирует.

Голосная была назначена на свой нынешний пост в конце прошлого года, а до этого семь лет работала именно в управлении РАР по ЦФО.

Прокурор в понедельник попросил не заключать в СИЗО Голосную. "Я не согласен с ходатайством следователя об избрании меры пресечения и прошу отклонить его", — сказал прокурор.

Между тем под следствием находится и бывший руководитель РАР Игорь Чуян, который возглавлял ведомство около десяти лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск. В конце прошлого года Басманный суд заочно арестовал бывшего чиновника по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. Задержать его до сих пор не удалось.