ВАШИНГТОН, 25 ноя /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп обвинил спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в том, что она затягивает процесс ратификации трехстороннего торгового соглашения США-Мексика-Канада.

"Процедура такова, что она должна вынести это на голосование. Почему она этого не делает?" — задался Трамп вопросом и сам себе ответил, что, возможно, потому, что спикер палаты представителей демократ Пелоси не хочет давать ему дополнительных преимуществ на выборах в 2020 году.

"Но у нас есть Канада, есть Мексика. Они спрашивают, что происходит у вас?" — отметил Трамп в ходе общения с журналистами в Вашингтоне, добавив, что ратификация сделки выгодна для всех сторон и американских рабочих. Трансляцию вел телеканал FOX News.

Трехстороннее торговое соглашение USMCA (The United States — Mexico — Canada Agreement) было подписано 30 ноября 2018 года. Подписи под документом поставили премьер Канады Джастин Трюдо, президент США Дональд Трамп и занимавший тогда пост президента Мексики Энрике Пенья Ньето. Документ должен был заменить Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), действовавший с 1994 года, который Трамп считает "стихийным бедствием" для американской экономики.

Соглашение должно быть ратифицировано американским конгрессом. Однако Пелоси, которая должна вынести его на голосование, регулярно заявляет, что есть незначительные, но существенные детали, которые еще предстоит обсудить.