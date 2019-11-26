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КОММЕРСАНТ

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— Чужие здесь не входят — Как стало известно "Ъ", партнерами Сбербанка в Антипинском НПЗ помимо азербайджанской SOCAR могли стать еще два инвестора: бывший старший вице-президент ЛУКОЙЛа Валерий Субботин и однокурсник Владимира Путина, партнер группы "Киевская площадь" Ильгам Рагимов. Уже после их появления глава Сбербанка Герман Греф успешно добился налоговых льгот для НПЗ. Более того, господин Субботин может оказаться основным акционером НПЗ: источники "Ъ" утверждают, что именно он выкупил 20% акций у Николая Егорова.

— У России особый порядок в ЕСПЧ — В 2019 году власти России начали массово признавать в ЕСПЧ нарушения прав граждан РФ — пока лишь по жалобам на нечеловеческие условиях в тюрьмах и колониях. Как подсчитали в ПЦ "Мемориал", за год российское правительство уже 142 раза признало ответственность за нарушение соответствующей статьи Европейской конвенции, пообещав выплатить пострадавшим компенсацию.

— "Роснефть" просит льгот для внутреннего моря — Как выяснил "Ъ", глава "Роснефти" Игорь Сечин добивается налоговых льгот для ввоза иностранного оборудования для нефтегазовых проектов в территориальном море и внутренних водах. Сейчас такие льготы уже действуют для шельфа. Против выступает Минпромторг, который настаивает на предоставлении льгот только ограниченному перечню товаров при условии отсутствия российских аналогов.

— Мигранты повесили трубку — Поставки мобильных телефонов в Россию ускорили падение в третьем квартале, следует из данных GS Group. Стабильный спрос сохраняется лишь в среднем и высоком ценовом сегменте смартфонов. Продажи дешевых устройств снижаются в том числе из-за сокращения числа мигрантов в стране, предполагают ритейлеры.

— Гарантии малому бизнесу вписывают в закон — Правительство внесло в Госдуму законопроект с правкой закона о малом бизнесе, призванный изменить порядок распределения средств федерального бюджета на развитие региональных гарантийных организаций (РГО), обеспечивающий получение кредитов субъектами МСП. Выделять средства предлагается в зависимости от эффективности РГО и их финансовой устойчивости. Поправки призваны подтолкнуть кредитование малого бизнеса, который пока не получает даже уже одобренных объемов господдержки.

— От инфляции не отгородиться — Снижение темпов мирового роста может нестандартно отражаться в динамике инфляции в конкретных странах, а в целом стандартные подходы к учету "импорта инфляции", видимо, должны быть пересмотрены в силу глобализации, предполагает новая статья Кристин Форбс из MIT. "Странности инфляции" активно обсуждаются экономистами после 2008 года и особенно значимы сейчас.

— Производительность растет в чистых руках — Эффективность работы госкомпаний прямо зависит от уровня коррупции, говорится в исследовании Международного валютного фонда (МВФ). Показатели прибыльности и расходов на персонал у госкомпаний оказываются в разы лучше в странах с низким уровнем коррупции — а по производительности труда они даже превосходят уровень частного бизнеса. Именно коррупция может быть ключевым фактором, определяющим разрыв в производительности между частным и госсектором, констатируют аналитики МВФ.

— Богатые недоплачивают больше — С 2020 по 2029 год налоговая служба США соберет налогов на $7,5 трлн меньше, чем могла бы при их стопроцентном декларировании, следует из исследования Наташи Сарин и бывшего главного экономиста Всемирного банка Лоуренса Саммерса, опубликованного Национальным бюро экономических исследований (NBER). Авторы отмечают, что за счет увеличения числа проверок и в целом повышения эффективности работы налоговой службы можно покрыть лишь примерно 15% объема этой "недостачи".

— Аудитор разберется с утилем — Гендиректором госкомпании "Российский экологический оператор" (РЭО), курирующей "мусорную" реформу, станет бывший глава Минстроя и аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень. Это вчера подтвердил вице-премьер Алексей Гордеев, объяснив, что масштаб задач, связанных с созданием новой отрасли обращения с отходами, требует от руководителя "более качественной и публичной работы с людьми". Полномочия бывшего главы РЭО Дениса Буцаева были прекращены досрочно.

— Массовый спорт выиграл у алиментов — Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рекомендовала принять во втором чтении ряд поправок к проекту бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Депутаты согласились с позицией столичного департамента финансов, рекомендовавшего одобрить только 13 поправок, тогда как парламентарии внесли 140 корректив.

— Минюст требует приостановить "Гражданскую инициативу" — Верховный суд РФ принял к производству иск Минюста о приостановке деятельности партии Дмитрия Гудкова "Гражданская инициатива". В партии не видели исковое заявление, но подозревают, что оно связано с высказанными ранее ведомством претензиями к уставу и другим документам. Частично подтвердили "Ъ" это и в Минюсте. Соратники господина Гудкова уверены: за иском стоит нежелание Кремля видеть внесистемную либеральную партию на выборах.

— У пива выдохся арест — Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой следственным комитетом в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Ирина Голосная, зная, что оборудование пивоваренной компании для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС не соответствует стандартам, поручила подчиненным подготовить заключение, что приборы опломбированы.

— Бывший глава Марий Эл отдал часы, вино и посуду — Нижегородский райсуд конфисковал имущество бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова на 2,2 млрд руб., признав их незадекларированными доходами. По иску Генпрокуратуры РФ в доход государства будет обращено имущество подконтрольных мачехе экс-чиновника Татьяне Маркеловой компаний. Ответчики с выводами суда не согласны, настаивая, что Леонид Маркелов не имел к фирмам никакого отношения и они самостоятельно вышли на миллиардные выручки от инвестиций в жилищное строительство. Обвиняемый в получении крупной взятки бывший глава республики назвал решение суда "беспредельным".

— Ангарны хлопцы — Как стало известно "Ъ", 31 млн руб. придется выплатить по иску Министерства обороны РФ двум военнослужащим, которые в ангаре своей части на аэродроме в Саках (Крым) случайно запустили авиационную управляемую ракету Х-29ТД. К счастью, во время инцидента обошлось без жертв и серьезных разрушений, но были уничтожены две ракеты и поврежден комплекс, с помощью которого их проверяли.

— Оппозиция размечталась не хуже власти — Грузинская оппозиция продолжает наступление на руководство страны, которое отказывается проводить парламентские выборы 2020 года по новой схеме. Правящая партия "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили при этом вчера пошла на уступку оппозиционерам, объявив о решении не выдвигать своих кандидатов в ряде одномандатных округов. Таким образом, власти намерены добиться "более сбалансированного представительства" политических сил в парламенте нового созыва.

— Гонконгский протест победил на выборах — В Гонконге 25 ноября были обнародованы итоги выборов в местные органы власти, ставших первым демократическим волеизъявлением в бывшей британской колонии после массовых протестов последних месяцев. Прошедшие при рекордной явке выборы завершились сокрушительным поражением проправительственных сил и переходом районных советов под контроль оппозиции.

— Президент Сербии обезвреживает мины — Параллельно со шпионским скандалом с помощником российского военного атташе, передававшим деньги сербскому агенту (см. "Ъ" от 23 ноября), в Сербии разгорается новый скандал. Сербские минометные снаряды могли использоваться Вооруженными силами Украины в ходе боевых действий в Донбассе, хотя официально два государства в оборонной сфере не сотрудничают.

— Неоднозначная Латинская Америка — В ночь на понедельник в Латинской Америке "подвис" еще и Уругвай: сразу после второго тура президентских выборов имя победителя узнать не удалось. Голоса поделили кандидат от правящего левоцентристского "Широкого фронта" экс-мэр Монтевидео Даниэль Мартинес и сенатор-националист от партии "Бланко" Луис Лакалье Поу. Разрыв — 28,7 тыс. голосов в пользу правых. Но есть еще 35,2 тыс. неподсчитанных бюллетеней тех, кто голосовал не по месту регистрации. Окончательную цифру обещают назвать к четвергу-пятнице.

— Кабель движется и не движется — "Ростелеком" предложил поправки к закону "О связи", которые должны обезопасить участников рынка от начисления налогов на кабель и оборудование связи. По данным оператора, переклассифицировать их из движимого в недвижимое имущество предлагают налоговики. Это может грозить отрасли совокупными расходами в несколько десятков миллиардов рублей, а абонентам — ростом тарифов на 2–6%.

— Аэропортам предлагают заработать на загранице — ФАС планирует отменить госрегулирование тарифов на услуги аэропортов Волгограда, Челябинска, Владивостока, Благовещенска и Хабаровска. Мера коснется только международных рейсов и должна ускорить окупаемость построенных или планируемых к строительству международных терминалов. Эксперты предупреждают, что иностранные авиакомпании могут сократить полеты в случае существенного роста тарифов, учитывая, что доходность перевозок на одного пассажира в РФ в последние годы стабильно падает.

— Фонды попали под сокращение — Целый ряд негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в ближайшее время уйдет с пенсионного рынка. Большинство из них присоединяется к другим НПФ, но некоторые фонды просто сдадут лицензию. Так поступил НПФ "Эмеритура", входящий в группу "Ингосстраха" и в котором давно не было обязательств. В итоге через год в России может остаться всего 40 частных пенсионных фондов, что, конечно, сократит издержки для самих НПФ и их акционеров, но, скорее всего, снижение костов для фондов не почувствует сам потребитель, полагают эксперты.

— Крупнейшие банки откроются налоговикам — С нового года три кредитные организации — Сбербанк, Альфа-банк и банк "Дом.РФ" — перейдут на режим налогового мониторинга. Таким образом, они откроют свои учетные данные налоговикам в режиме онлайн. В результате в 2020 году в данном режиме будут всего шесть банков. Эксперты указывают, что выгода применения такого режима взаимодействия во многом зависит от реалий конкретного банка и способности быстро адаптировать свои системы.

— Брокеров позвали в акционеры — Санкт-Петербургская биржа намерена привлечь новых инвесторов—активных участников торгов. Биржа планирует привлечь не менее 1 млрд руб. и направить их на повышение капитализации своего центрального контрагента. Ее оценка составила более трех капиталов, тогда как акции конкурента — Московской биржи — торгуются исходя из оценки в два капитала. Потенциальные покупатели рассматривают предложение, однако решение еще не приняли.

— Экология защитила палладий — Цены на палладий на мировом рынке вернулись выше уровня $1,8 тыс. за тройскую унцию. Росту способствуют ожидания инвесторов относительно заключения первой части торговой сделки США и Китая, а также повышенный спрос на металл со стороны автомобильной промышленности. В ближайшие месяцы цены могут подняться до $2 тыс. за унцию, считают аналитики.

— У "Трансфин-М" закольцевалась продажа — Покупатель лизинговой компании "Трансфин-М" — "ТФМ Гарант" Алексея Тайчера — получил деньги на сделку от самой "Трансфин-М". Чтобы профинансировать своего покупателя, лизинговая компания заложила имущество в ВТБ. По условиям сделки покупатель должен также погасить облигации компании, которые находятся на балансе прежнего владельца — НПФ "Благосостояние". Эту часть договора покупатель также исполнит за счет "Трансфин-М".

— От тарифов требуют гарантий — Профильные министерства продолжают спорить по поводу предложений Минэнерго повысить тарифы Федеральной сетевой компании и ввести плату за электросетевой резерв. По данным "Ъ", в правительстве в целом одобряют инициативы, но только в случае гарантированного снижения платы за передачу энергии. В Минэнерго считают, что предложенные механизмы уже подразумевают уменьшение тарифов, в "Россетях" оценивают его потенциал в 6% в среднем по стране.

— "Трансконтейнер" ждет покупателей — За контрольный пакет "Трансконтейнера" 27 ноября будут бороться группа "Дело" Сергея Шишкарева, "Енисей Капитал" Александра Абрамова и Романа Абрамовича и Первая грузовая компания Владимира Лисина. По мнению экспертов, шансы у "Енисей Капитала" выше, чем у прочих. Однако объективно важно не то, кто купит "Трансконтейнер", а какая цена сформируется по итогам торгов: если она недостаточно удалится от стартовой, это будет полным провалом и организаторов, и правительства, установившего критерии для участия.

— Лекарства собираются в аптеках — За последние пять лет суммарная доля 20 крупнейших аптечных сетей выросла в два раза и превысила 60% всего российского рынка фармацевтической розницы. По прогнозам DSM Group, к 2030 году в стране может остаться уже десять крупных игроков, которые займут 95% рынка. Этому поможет в том числе ухода с рынка небольших сетей на фоне отмены льготного налогового режима, за что выступали крупные игроки.

— БТА-банк оторвался от земли — На собранный экс-совладельцем БТА-банка Мухтаром Аблязовым земельный банк в Домодедовском районе Московской области нашелся новый собственник: 450 га выкупил концерн "Русич". За 15 лет компания надеется построить здесь крупнейший в России индустриальный парк. Консультанты считают, что главным мотивом сделки стала низкая цена актива.

— "Север" сменит ориентир — Консорциум Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), арабской Mubadala и других фондов договорился о покупке логистического комплекса "Север-1" в Подмосковье площадью 110 тыс. кв. м у компании "Ориентир". Если стороны закроют сделку до конца декабря, она станет крупнейшей по итогам года. На комплекс также претендовала британская Raven Property Group, но ей пришлось направить капитал на выкуп бумаг у своих акционеров.

— Forbes приобрел поучительные интонации — Российский Forbes выходит на рынок бизнес-образования с проектом школы для предпринимателей, соучредительницей которой стала дочь экс-главы Кабардино-Балкарии Мадина Канокова. С его помощью издание надеется диверсифицировать доходы на фоне падающего рынка рекламы в печатной прессе. Этот сегмент растет, но заметных успешных проектов медиа в российском образовании пока не было, говорят участники рынка.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Суд разрешил властям следить за людьми через системы распознавания лиц — За москвичами следят с помощью видеокамер без вмешательства в их частную жизнь, пришел к выводу Савеловский суд. Решение было вынесено по иску москвички Алены Поповой, требовавшей признать незаконным применение технологии распознавания лиц в системе видеонаблюдения. 25 ноября была опубликована мотивировочная часть решения суда.

— Минюст требует приостановить деятельность партии Дмитрия Гудкова — Верховный суд назначил на 14 января 2020 г. рассмотрение иска Министерства юстиции о приостановлении деятельности партии "Гражданская инициатива". Об этом сообщил ее бывший председатель Андрей Нечаев, сославшись на соответствующее определение Верховного суда.

— Однопартийцы Нетаньяху заговорили о смене лидера — Партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" проведет внутреннее голосование по кандидатуре лидера. Нетаньяху согласился на праймериз в воскресенье вечером, сообщило издание The Times of Israel (TOI). Ранее с этой инициативой выступил его коллега по партии, депутат кнессета Гидеон Саар.

— Продемократические кандидаты победили на выборах в Гонконге — Сторонники продемократического движения одержали уверенную победу на выборах в окружные советы Гонконга. Это были первые выборы в городе после начала антиправительственных протестов в июне, поэтому наблюдатели называли их де-факто референдумом по событиям в городе.

— Бум на небоскребы в Китае выдыхается — В Китае приостановлено или не укладывается в сроки строительство более десятка небоскребов высотой более 300 м, выявило исследование Financial Times. Ситуация в секторе недвижимости ухудшается из-за финансовых проблем девелоперов на фоне замедления китайской экономики. Это тревожный признак, потому что специалисты уже обнаружили связь между строительством небоскребов и наступлением кризиса.

— Крупнейшая сделка на рынке люкса: LVMH купил Tiffany за $16,2 млрд — Сделка, которая должна быть закрыта в середине 2020 г., позволит LVMH, уже самому большому производителю товаров класса люкс (75 брендов, в том числе Louis Vuitton, Christian Dior, Moet & Chandon, Bulgari), укрепить свои позиции в США, Китае и навязать еще большую конкуренцию в сегменте ювелирных украшений группе Richemont, владеющей маркой Cartier.

— МТС покидает украинский рынок — "Vodafone Украина", "дочка" российского оператора связи МТС, перейдет Telco, "дочке" Bakcell, азербайджанского оператора: сразу МТС получит $650 млн, еще $84 млн – отложенным платежом. Передача акций произойдет в ближайшее время, сообщил российский оператор.

— Крупнейший в России склад на 1,5 млн кв. м могут построить в Домодедове — Концерн "Русич" приобрел около 450 га на Домодедовском шоссе под строительство крупного индустриального парка, рассказал "Ведомостям" представитель компании. О сделке знают два консультанта, работавших с ее сторонами. Последние уточняют, что продавцом земли выступили структуры, связанные с казахстанским "БТА банком".

— Козак поддержал реформу электросетей до 2030 года — Консолидация сетевых активов, дифференциация тарифов, оплата резерва сетевой мощности и снижение стоимости льготного техприсоединения станут частью стратегии развития российских электросетей до 2030 г. Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в конце октября одобрил включение в стратегию этих пунктов, предложенных Минэнерго, и поручил ему вместе с Минэкономразвития и ФАС подготовить проект стратегии к 20 февраля 2020 г.

— "ФК Открытие" может продать весь свой пакет акций Qiwi — Банк "ФК Открытие" и сооснователь Qiwi Сергей Солонин зарегистрировали для продажи 23,4 млн американских депозитарных акций (ADS) Qiwi, что соответствует 23,4 млн акций класса В, сообщила компания.

— Операторы связи не хотят отдавать телехолдингам своих абонентов — Операторы связи предложили законодателям вывести технологию IPTV (англ. Internet Protocol Television, одна из технологий кабельного вещания) из единой системы онлайн-трансляции телеканалов, следует из их писем главе комитета по информационной политике Госдумы Леониду Левину и сенатору Людмиле Боковой ("Ведомости" ознакомились с копиями обращений).

— "АвтоВАЗ" оплатит дилерам в декабре рекламу только Lada Vesta — Крупнейший в России автопроизводитель, "АвтоВАЗ", предупредил дилеров, что в декабре будет компенсировать рекламные расходы на продвижение только семейства Lada Vesta. Об этом "Ведомостям" рассказали менеджеры трех дилеров автопроизводителя. По их словам, ситуация нестандартная – обычно "АвтоВАЗ" частично возмещает расходы на рекламу всех моделей.

— Как Россия 20 лет восстанавливала авиационный и железнодорожный транспорт — За 20 лет российская гражданская авиация окончательно перешла от отсталой советской техники к эксплуатации современных иностранных самолетов, персонал авиакомпаний был переучен, рабочим языком отрасли стал английский – по интернализации всех процессов и интегрированности в мировую отрасль с авиацией в России могут сравниться только банковская сфера и IT, считает гендиректор Infomost Борис Рыбак.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Люди без тепла — В "Российской газете" прошла "горячая линия" по вопросам ЖКХ. Эксперты рассказали, почему происходят сбои в начале отопительного сезона, а также в каких регионах РФ стоит ждать коммунальных аварий.

— Стратегия идет на Север — В декабре начнется согласование проекта Стратегии развития Арктики до 2035 года. В ней описаны механизмы развития территории и их финансовое обеспечение. Об этом пишет в своей статье для "РГ" глава Минвостокразвития Андрей Козлов.

— Из племени "диких мцыри" — В нашей стране остро стоит вопрос преподавания русского языка в вузах. Доходит до абсурда — будущий преподаватель встречается со своим предметом два раза в месяц. Что происходит с классической филологией в региональных университетах, "РГ" рассказала профессор ВГУ Людмила Кольцова.

— Секреты игры в шашечки — Доля мигрантов за рулем такси постоянно растет. Согласно исследованию, у четырех из пяти агрегаторов количество граждан сопредельных государств за рулем перевалило 50 процентов. При этом, по статистике ГИБДД, такси остается самым опасным видом общественного транспорта.

— Ничего личного — Верховный суд разъяснил, как делить имущество после развода. Один из ключевых в подобной ситуации вопросов: могут ли супруги включать в соглашение о разделе имущества или в брачный договор пункт о распоряжении своим личным имуществом.

— Развитие по всем статьям — Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Бюджет на ближайшую трехлетку планируется профицитным, инфляция — на уровне ниже 3%. Дополнительные нефтегазовые доходы казны будут направляться в ФНБ.

— Куда газ глядит — На рекордные 96% заполнены европейские хранилища газа, сообщила французская газета Les Echos со ссылкой на консалтинговое агентство Cedigaz. Европейские компании весь этот год активно закупали как трубопроводный газ, так и СПГ. Причем импорт сжиженного газа в Европу за 10 месяцев этого года вырос на 80%.

— Вклады в новом измерении — Приток граждан на фондовый рынок во второй половине этого года опережает все прогнозы: ежемесячно биржа регистрирует свыше 150 тысяч новых клиентов-физлиц. За 10 месяцев этого года открыли брокерские счета 1,3 миллиона человек — почти в два раза больше, чем за весь 2018 год.

— Дизайн по правилам — Председатель Госдумы Вячеслав Володин проконтролировал ход строительства социальных объектов в своем избирательном округе и обсудил с представителями саратовского бизнеса вопросы общественного благоустройства. В этом году муниципальные власти провели реконструкцию "Саратовского Арбата" — пешеходной зоны на проспекте Кирова.

— Настоящий полковник на посту — В УГИБДД по Москве новое назначение — управление возглавил полковник полиции Юрий Дроганов. Соответствующий указ, как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, подписал президент России Владимир Путин.

— Ставки сделаны — Правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году. В отношении транспортных средств, ввозимых гражданами для личного пользования, ставка не изменится, отмечается в сообщении кабмина.

— Сигналы к сближению — Дмитрий Медведев встретился с новым премьер-министром Финляндии. Они обсудили двусторонние связи и международную повестку. Также главы правительств рассказали, при каких условиях возможна отмена санкций и контрсанкций.

— Премьер уполномочен заявить — Огромной проблемой в современном мире стали фейковые новости, что делает важными проверенные источники информации, и государственные СМИ в этом плане ощущают свою ответственность перед людьми, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Искусство и жизнь — 23 ноября прошел XIX съезд ЕР. Незадолго до него опубликованы данные соцопроса. На "закрытый" вопрос "готовы ли вы при определенных условиях проголосовать за ЕР?" 60% ответили, что, да, готовы.

— Привет, Денисовна! — Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин открыл выставку "Сквозь века и пространства: наскальное искусство России". Она подготовлена РИО совместно с Сибирской ассоциацией исследователей первобытного искусства.

— Сбросить скорость — По итогам десяти месяцев текущего года аварийность и травматизм на российских дорогах снизились. Об этом в понедельник в Совете Федерации рассказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих, который выступил перед сенаторами с докладом о реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

— Дом платежом красен — У граждан остается ровно неделя, чтобы заплатить имущественные налоги за 2018 год. Хотя платежи приходится вносить ежегодно, вопросы возникают регулярно. На них в редакции "РГ" ответили специалисты.

— Убытков еще прибудет — Не меньше 45 банков в ближайший год могут потерять лицензии, причем пик отзывов придется на ближайшие месяцы, считают аналитики. Доля проблемных банков по-прежнему высока — фактически каждая пятая кредитная организация убыточна.

— Кредит без нагрузки — Депутаты предлагают обязать кредитные организации раскрывать заемщикам полную информацию о дополнительных услугах непосредственно в договоре потребительского займа. Соответствующий законопроект внесен в Госудуму.

— География для молодых — В Русском географическом обществе прошла пресс-конференция Дмитрия Пескова. Встреча с прессой пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, председателя Медиа-совета РГО, была посвящена ежегодному конкурсу медиагрантов.

— Закулисье энергетики — Электроэнергетика взяла курс на цифровизацию. Идея обсуждается в ФАС и Госдуме, ее поддерживает госкомпания ПАО "Россети". Но предложенная ею концепция "Цифровая трансформация 2030" не нашла единодушной поддержки.

— Гвардеец, представься — Росгвардейцев обяжут представляться при обращении к гражданам и предъявлять служебное удостоверение по требованию собеседников. Аналогичная процедура уже действует в отношении полицейских, а вот в законе о Росгвардии такого положения пока нет. В итоге это нередко приводило к конфликтам при общении бойцов нацгвардии с россиянами.

— Правила деления — После развода супругам дадут пять лет, чтобы договориться о разделе вещей. Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о новом предложении, касающемся процедуры развода.

— Увидит и предупредит — Министерство обороны подтвердило, что российский спутник, входящий в систему предупреждения о ракетном нападении, сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы. Первыми об этом заявили представители Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), которые внимательно отслеживают все космические аппараты, находящиеся на околоземной орбите.

— Деньги впали в детство — В полтора раза выросло число многодетных семей — с 7% десять лет назад до 10% сегодня. Причин тому несколько, и финансовые возможности — лишь одна из них, показал опрос многодетных семей, организованный НИУ ВШЭ.

— Окно в будущее — В последнее время политики, эксперты, журналисты, подводя международные итоги очередного уходящего года, неизменно констатируют снижение глобальной управляемости и растущую нестабильность мировой политики. 2019 год не стал исключением.

— Где деньги — Представитель Минкультуры подтвердила иск в суде по делу "Седьмой студии". В понедельник в Мещанском райсуде столицы продолжился процесс по делу о хищении бюджетных денег при реализации проекта "Платформа" автономной некоммерческой организацией "Седьмая студия".

— Законная премия — Ассоциация юристов России готовится провести торжественную церемонию вручения Высшей юридической премии "Юрист года". Традиционно торжество пройдет 3 декабря в День юриста. В этот же день Ассоциация юристов проведет свой съезд.

— Защити себя сам — Человек, незаконно проникающий в чужой дом против воли хозяина, должен понимать, что его могут убить. Законопроект, расширяющий понятие "самооборона", в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

— "Дым" на воде — Впервые на юге Африки начались совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР. В ходе маневров отрабатываются операции против террористов и морских пиратов, а также оказание помощи потерпевшим бедствие.

— Пять роботов в одном — Госиспытания робототехнического комплекса "Кунгас" успешно завершены. В будущем году его отправят на войсковую апробацию. Об этом сообщил главком Сухопутными войсками Олег Салюков. Кроме того, в 2020 году начнутся опытно-конструкторские работы по созданию робототехнических комплексов тяжелого и среднего класса "Штурм" и "Соратник".

— Весь мир заговорит по-русски! — Ушла из жизни Людмила Алексеевна Вербицкая. Известный во всем мире ученый-лингвист, организатор науки, первая женщина-ректор и президент Санкт-Петербургского госуниверситета. Ей было 83 года.

— Где логика?— Решение генеральной прокуратуры Франции, освободившее от уголовной ответственности убийцу пожилой женщины Сары Халими, шокирует, а его логика противоречит здравому смыслу. Следствие решило, что убийца действовал в состоянии бреда

— "Крот" жил рядом с Фиделем — В тот день ветеран Второй мировой войны, разведчик, служивший в Бирме и Панаме, американец Росс Лестер Крозье был особенно возбужден и испугал свою 12-летнюю дочь. По телевизору 23 ноября 1963 года крутили сюжет, как Ли Харви Освальда, обвиняемого в убийстве Джона Кеннеди, застрелили в прямом эфире во время этапирования между тюрьмами.

— Победил Черчилль — Консервативная и лейбористская партии представили британской общественности свои предвыборные манифесты. Но, по мнению экспертов, британцы выбирают не между двумя непопулярными политиками, а между подходами к Brexit.

— Истина в письме — Вокруг Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) разгорелся громкий скандал после очередной порции разоблачений, представленный сайтом WikiLeaks. В сети было опубликовано обращение к руководству организации одного из участников группы по расследованию химатаки в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.

— Как "Котик" кресла лишил — Скандальным увольнением высокопоставленного чиновника Пентагона — министра военно-морских сил США Ричарда Спенсера — закончилось прямое вмешательство президента Дональда Трампа в расследование громкого дела о военных преступлениях спецназа морской пехоты США.

— Лимит на подзатыльники — Суды начали наказывать родителей, шлепнувших детей. В Твери отправлена на обязательные работы на 60 часов мать, которая сгоряча толкнула сына. Ребенок капризничал, мама не сдержалась. Житейская история обернулась делом об административном правонарушении.

— Защита в беде не оставит — В Госдуму внесен законопроект, который позволит регионам расширить объемы бесплатной юридической помощи. Новация в том, что адвокаты смогут оказывать такую помощь и в дополнительных случаях, установленных региональными программами.

— Остров перешел на новую мощность — Новая угольная электростанция "Сахалинская ГРЭС-2" официально подключена к энергосистеме Сахалина. Она может обеспечить почти треть потребностей жителей и предприятий острова в электроэнергии.

— Звездные дети — Лауреатом первой степени Всероссийского конкурса-фестиваля "Радуга звезд" стал ростовский фольклорный ансамбль "Забавушка". Примечательно, что дети с синдромом Дауна соревновались наравне со здоровыми участниками, съехавшимися на праздник творчества со всей страны. И победили!

— Риск — дело конкретное — МЧС России выступило с предложением к законодателям — более ясно и четко прописать в законе содержание понятия "оправданный риск". Предлагаемая трактовка законопроекта размещена для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

— Туристам помогут с дорогой — Маршрут "Золотое кольцо" свяжут дороги для проезда легковых автомобилей и туристических автобусов. Минтранс готовит проект постановления правительства о передаче части дорог на маршруте из региональной в федеральную собственность.

— Лед тронулся — Доработанный план развития Северного морского пути внесен в правительство. Длина этого судоходного маршрута составляет 5600 км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения. В планах к 2024 году довести грузопоток по Севморпути до 80 миллионов тонн.

— Шельф ждет геологов — Законопроект по допуску частных компаний на арктический шельф может быть внесен в правительство в ближайшее время. Об этом заявил журналистам вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

— На полярных полюсах — В "акртический клуб" в последнее время рвется все больше региональных и внерегиональных игроков. Недавно о своих национальных интересах в Арктике заявила Эстония. В Таллине уточнили, что они простираются на самые разные сферы — от науки до безопасности и экономики. В эстонском МИД подготовили заявку в Арктический совет с просьбой предоставить республике статус наблюдателя в этой организации.

— Война и мир в школе — 4 декабря российские одиннадцатиклассники пишут итоговое сочинение. Зачет по нему — допуск к ЕГЭ. О том, как избежать самых частых и досадных ошибок, "РГ" рассказал председатель Московской ассоциации учителей-словесников, эксперт ЕГЭ Роман Дощинский.

— Уроки века — Как рассказывать школьникам о противоречивом XX веке? Почему нужен обязательный ЕГЭ по истории? Чего не хватает учебникам? Все это обсудили в Казани на Всероссийском совещании учителей истории и обществознания с участием министра просвещения Ольги Васильевой.

— Коттедж ледяной — В январе 2017 года снегопад парализовал Болгарию, уровень снежного покрова достигал 40-70 см, что привело к ограничению движения на дорогах. Некоторые крупные реки замерзли. Отдельные регионы и населенные пункты были отрезаны от водо- и электроснабжения. Для жителей города Свиленград (на фото) та зима стала самой холодной в истории.

— По дому в шортах не гуляют — Опрос, опубликованный на днях социологическим институтом ODOXA, наглядно объяснил, почему подавляющее большинство французов, а если точно, то 71 процент, предпочитает с приходом холодов до последнего момента не включать отопление: это слишком дорогое удовольствие.

— Держи сон в холоде — С началом отопительного сезона в Германии на многочисленных сайтах появляются полезные советы, "трюки" и "хитрости", помогающие сэкономить на отоплении квартир и частных домов. У рядового немца на это уходит около четверти всех коммунальных трат за год.

— Самые хитрые греются о теплые стены соседей — Поляки умеют экономить и делать это с определенной находчивостью. Например, чтобы не тратить напрасно воду, многие хозяева уже давно оборудовали свои дома и квартиры посудомоечными и стиральными машинами, которые расходуют ее экономно, и на человека, который моет за собой посуду под краном или стирает вручную, смотрят косо.

— Греет вера в теплую зиму — В Болгарии цены на электричество — одни из самых высоких в Европе. Рыночная стоимость на бирже составляет порядка 56,68 евро за мегаватт/час. Конечно, это сказывается на рядовых потребителях. В Софии треть пользователей не платит регулярно за отопление квартир, накопленный долг перед энергетическими компаниями составляет порядка 100 миллионов евро, сообщает деловое издание "Капитал".

— Сначала согреть себя, а потом квартиру — В Японии зима довольно мягкая, хотя температура здесь сильно разнится в зависимости от региона. Так, в Токио столбик термометра вряд ли опустится ниже отметки минус 5 градусов по Цельсию. При этом в северном Хоккайдо зачастую стоят морозы с обилием снега на улицах.

— Шуба — лучший халат — Италия, на первый взгляд, кажется теплой страной, в которой можно безболезненно и с комфортом перезимовать. На деле зимой бывает холодно, но далеко не каждый житель Апеннин может позволить себе такую роскошь, как круглосуточное отопление.

— Свежая голова — Анатолий Кучерена, адвокат, заслуженный юрист РФ: Статья 37 УК РФ и так закрепляет за россиянами право на защиту себя, своих близких и своего имущества от насилия или же угрозы его применения. Причинение вреда посягающему не будет в данном случае считаться преступлением.

ИЗВЕСТИЯ

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— Шестая часть хуже — В России около 15% поддельного автомобильного дизеля, сообщили "Известиям" в Росстандарте. Самая большая доля суррогата в зимнем топливе, где каждый четвёртый литр — подделка, отмечают эксперты. Причина — в недостаточном производстве в России такого дизтоплива, утверждают они. В Минэнерго с этим не согласны: потребности внутреннего рынка в зимнем топливе покрываются полностью, отмечают в ведомстве.

— С баланса вон — Банки всё чаще передают в работу коллекторам "молодые" долги. С января по сентябрь 2019-го финансовые организации отправляли на агентское взыскание кредиты с просрочкой 181–360 дней в два с половиной раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), с которым ознакомились "Известия".

— Из-под одной гребёнки — Ввод эталонных тарифов в ЖКХ, которые должны были лишить регионы возможности поднимать расценки выше норматива, откладывается. Минстрой не согласовал проект постановления правительства об их утверждении. Он уведомил об этом разработчика документа — Минэкономразвития. С письмом ознакомились "Известия". Эталонные значения нужны, чтобы избежать перекосов в тарифном регулировании схожих муниципальных образований.

— В центре обороны — Генштаб может стать единым центром, координирующим работу разных ведомств в сфере обороны и мобилизации. Это произойдёт в случае принятия поправок к указу президента "Вопросы Генерального штаба ВС РФ" (копия проекта документа есть в распоряжении "Известий"). Согласно предложенным изменениям, федеральным и региональным властям придётся согласовывать с ГШ все планы, так или иначе связанные с обороной.

— Вся власть советам — Выборы в районные советы Гонконга не только дали автономии 24 ноября неожиданную передышку от вспышек насилия, но и стали важным сигналом властям и Пекину. Безоговорочная победа так называемого пандемократического лагеря показала: несмотря на беспорядки, вандализм и хаос на дорогах, большинство населения больше устало не от протестов, а от действующей правящей партии.

— ЕС ли бы — Евросоюз рассмотрит признание Палестины независимым государством. Но это произойдёт "в подходящий момент", заявили "Известиям" в Еврокомиссии. Арабская республика обратилась к ЕС с просьбой ускорить этот процесс, однако двусторонних переговоров с отдельными европейскими странами по данной теме не ведётся, сообщил "Известиям" посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

— Штрих-кот — В России инициируют обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок. Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии" Минсельхоз внесёт в Госдуму до конца года. Об этом "Известиям" заявил глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

— Ветром надуло — К массовому отравлению детей в одной из средних школ Вадского района Нижегородской области могло привести нарушение режима эксплуатации газоснабжающего оборудования, которое находится в ведении ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", заявил министр энергетики и ЖКХ региона Андрей Чертков. Однако в самой компании причастность к инциденту отрицают.

— Испытание машин — Уже треть крупных компаний в России использует искусственный интеллект, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ и страховой компании Mains Group. Хотя ещё пару лет назад его применяли лишь 7% организаций. Сейчас технологию машинного обучения задействуют в госуправлении, торговле, промышленности и энергетике. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) позволяет сократить расходы, повысить производительность труда, а также минимизировать сроки принятия решений, отметили авторы исследования.

— Королевский этикет и ромашки — Ушла из жизни первая женщина ректор СПбГУ, почётный президент Российской академии образования, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", широко известная в мире учёный-русист Людмила Вербицкая. Церемония прощания с Людмилой Алексеевной пройдёт 27 ноября в Санкт-Петербурге. О том, какой её запомнили ученики, современники и коллеги, —в материале "Известий".

— "К 35 годам 3–4% мужчин инфицированы ВИЧ" — Россия входит в пятёрку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции. Об этом в интервью "Известиям" заявил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. По его словам, пока в Европе уже практикуют профилактический приём антиретровирусной (АРВ) терапии в группах риска (и эта мера оказалась эффективной), у нас её получает только треть инфицированных.

— Летать-стрелять — Расчёты зенитных комплексов "Панцирь" и "Тор" научат на ходу сбивать крылатые ракеты, самолёты и беспилотники. Об этом "Известиям" рассказали в Минобороны. В войсках такой способ в шутку называют "стрельбой с коня". Формально установки могут вести огонь только при короткой остановке. Но опыт боевых действий в Сирии показал, что атакующих необходимо уметь уничтожать в движении — например, если на войска неожиданно напали дроны-камикадзе.

— Управляемая стихия — На границе со Средней Азией ожидают "Торнадо-С". Самые мощные в мире реактивные системы залпового огня (РСЗО) поступят на вооружение одного из подразделений Центрального военного округа, размещённых в Челябинской области. Дальность хода таких установок составляет сотни километров, также их можно перебросить к месту дислокации и самолётами. По словам экспертов, появление "Торнадо" позволит оперативно осуществить проекцию силы в среднеазиатском регионе в случае прорыва террористов.

РБК daily

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— Партия Дмитрия Гудкова не дождалась перемен — Минюст обратился в Верховный суд с требованием приостановить работу партии "Гражданская инициатива", которая с июня прошлого года называется Партия перемен и лидером которой является оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Об этом говорится в карточке дела на сайте суда.

— Макропрогноз с микроожиданиями — Итальянский банк UniCredit (в России работает его "дочка"—"ЮниКредит") оказался самым большим пессимистом в прогнозировании экономического роста в России. Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.

— Полиция не выносит ссоры из семьи — После вступления в силу закона о декриминализации побоев число преступлений на семейно-бытовой почве заметно снизилось. Полиция зачастую предпочитает "Не соваться в семейные дела", утверждают эксперты.

— Майкл Блумберг созрел для президентства — Майкл Блумберг объявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах президента. За него—неограниченные финансовые ресурсы и репутация филантропа, против— общий электорат с Джо Байденом и противоречивые итоги мэрства в Нью-Йорке.

— МТС ставит на оригинальные услуги — МТС будет активнее продвигать дополнительные услуги среди абонентов: к 2023 году число использующих их клиентов должно вырасти с нынешнего 1% до 40%. Пока успешно "оцифровать" свой бизнес операторам не удавалось, говорят аналитики.

— Суды предпочитают недвижимое — Суды все чаще поддерживают доначисления налогов на оборудование, основывая решения не на экспертизе спорных объектов, а на отказе учитывать их отдельно от единого объекта недвижимости. Отмена с 2019 года налога на движимое имущество спровоцировала рост числа судебных споров и расширение дискуссии в бизнес-сообществе, можно ли провести четкую грань между движимым и недвижимым имуществом.

— ЦБ решил разобраться с "зарплатным рабством" по-быстрому — Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке. Предложение рассмотреть целесообразность предоставления такого права работнику содержится в докладе ЦБ "Подходы Банка России к развитию конкуренции на финансовом рынке".

— "Восточный" приберег купоны про запас — Банк "Восточный", чьи акционеры находятся в состоянии конфликта, отменил выплату купона по субординированному займу на $125 МЛН, выяснил РБК. Это первый случай для вечных облигаций в России, ставший публичным, говорят эксперты.

— Переобулись на ходу — Единственный российский публичный fashion-ритейлер "Обувь России" меняет модель развития: на своих площадях группа будет продавать товары сторонних поставщиков из новых категорий— от косметики до бытовой техники.

— Полис от стресса — Запустив сервис онлайн-консультирования сотрудников компаний, Антон Кушнер собирается повысить эффективность труда: человек, у которого нет житейских проблем, работает лучше. Среди клиентов — Сбербанк, Mars, JTI, Allianz и многие другие.