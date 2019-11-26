ПЕКИН, 26 ноя /ПРАЙМ/. Переговорщики Китая и США во вторник провели телефонный разговор по торгово-экономическим вопросам, договорились поддерживать контакты по первой части торгового соглашения, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

"Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ во вторник утром провел телефонный разговор с министром финансов США Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Стороны обсудили пути устранения основных озабоченностей каждой из сторон, договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам, касающихся консультаций по первой части соглашения", — говорится в заявлении ведомства.

В разговоре с китайской стороны также принял участие министр коммерции Чжун Шань и глава Народного банка Китая И Ган.