ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя /ПРАЙМ/. Возрождение судостроительной отрасли дальнего востока начинается с судоверфи "Восточная верфь", где заложили краболов в рамках проекта инвестквот, сообщил журналистам вице-премьер полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По словам Трутнева, закладка на "Восточной верфи" краболова — первый шаг к возрождению судостроительной отрасли на Дальнем Востоке. Он отметил, что на Дальнем Востоке много судостроительных предприятий, но все они находятся в "довольно сложном состоянии".

"Мы сегодня с "Восточной верфи" начинаем это восстановление, начинаем восстанавливать судостроение и уверены в том, что потом можем говорить и о судоремонте. Это даст возможность людям работать, это даст возможность чтобы те деньги, которые зарабатывают на рыбном промысле, могли создавать рабочие места в России, а не за рубежом", — сказал Трутнев.

По его словам, "Восточная верфь" будет обслуживать построенные здесь суда.

АО "Восточная верфь" во Владивостоке строит серийные катера для Военно-морского флота, сторожевые корабли для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, а также малые и средние рыболовецкие суда. Во вторник на верфи состоялась закладка первого судна для ловли краба в рамках государственной программы "квоты в обмен на инвестиции".