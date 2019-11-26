ПЕКИН, 26 ноя /ПРАЙМ/. Инвестиционное сотрудничество России и Китая сохраняет хорошую тенденцию развития, заявил вице-премьер КНР Хань Чжэн на заседании российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

В Пекине во вторник проходит шестое заседание российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству с участием вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова.

"На протяжении многих лет, благодаря личному вниманию лидеров двух стран, российско-китайское инвестиционное сотрудничество сохранят хорошую тенденцию развития", — заявил Хань Чжэн.

Он добавил, что в российско-китайском инвестиционном сотрудничестве достигнуты новые результаты, активно продвигается реализация крупных двусторонних проектов.

Хань Чжэн отметил, что из 70 крупных двусторонних проектов, 12 уже реализованы, еще по 17 идут переговоры.