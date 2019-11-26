МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Возрождение" по МСФО в январе-сентябре составила 4,365 миллиарда рублей против убытка в 8,245 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчета кредитной организации.

Чистые процентные доходы сократились на 11%, до уровня в 6,938 миллиарда рублей.

В начале ноября заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников сообщил в ходе пресс-конференции, что ВТБ планирует присоединить банк "Возрождение" в мае 2020 года. ВТБ в октябре 2018 года стал владельцем 85% акций банка "Возрождение", в начале февраля этого года банк довел эту долю до 96,3%. До этого основным владельцем "Возрождения" был Дмитрий Ананьев, который вместе с братом Алексеем контролировал и санированный Промсвязьбанк. После объявления о санации последнего контрольный пакет "Возрождения" был выставлен на продажу.

Согласно данным БИР Аналитик, банк "Возрождение" на 1 октября 2019 года занимал 29-е место в российской банковской системе с активами в размере 310,6 миллиарда рублей.