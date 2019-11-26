МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону, где 3,5 года назад погибли 62 человека, произошла из-за ошибок летчиков, сообщается в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Как отмечается в отчете комитета, командир разбившегося в Ростове-на-Дону лайнера перед катастрофой впал в ступор и не реагировал на правильные подсказки второго пилота. Кроме того, по мнению комитета, авиакатастрофе в Ростове-на-Дону способствовала недостаточная подготовка командира экипажа, турбулентность и возможная усталость летчиков.

"Катастрофа самолета Boeing 737-8KN A6-FDN произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании с последующей потерей КВС ситуационной осведомленности ночью, в инструментальных метеоусловиях, приведшей к потере контроля за параметрами полета и столкновению самолета с землей", — говорится в заключении специалистов.

Там также отмечается, что авиационное происшествие относится к категории потери управления в полете.

Пассажирский Boeing 737-800 компании Flydubai, летевший из Дубая, разбился в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта 2016 года. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.