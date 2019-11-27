МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Российские туристы, попавшие в ДТП в Доминикане, поехали туда от туроператора Anex Tour, сообщает посольство. Все они были застрахованы в компании ERV, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Во вторник автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком по пути в аэропорт в Доминикане. Никто из россиян в ДТП не погиб, несколько человек были госпитализированы с травмами, в том числе тяжелыми.

"Руководитель отделения посольства в Пунта-Кане поддерживает постоянный контакт с администрациями больниц, в которых оказывается помощь пострадавшим, местными властями, а также с российским турагентством "Анекс Тур", организовавшим отдых", — сообщает российское посольство.

"Все туристы были застрахованы в компании ERV", — говорится в сообщении Ассоциации туроператоров.

По ее данным, всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь в больницах.