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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Хождение по МАКам — "Ростех" хочет наладить экспорт авиатехники с помощью Межгосударственного авиакомитета — Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может частично восстановить утерянные четыре года назад позиции в сертификации российской авиатехники.

— Путешествие из Москвы в Санкт-Петербург — Наш ответ Радищеву — 26 ноября из Москвы стартовал беспрецедентный автопробег, который специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников может сравнить только с легендарным автопробегом Чита—Хабаровск.

— WADA, братцы, WADA —Российскому спорту грозят самыми жесткими санкциями в его истории — Российский допинговый кризис к концу года достиг своего пика.

— Пробег набивает себе цену — Подержанные автомобили дорожают не хуже новых — Автомобили с пробегом дорожают вслед за новыми, утверждают дилеры и онлайн-агрегаторы.

— Компаниям не хватает умелых рук — Предпенсионеры не решили проблему дефицита кадров — На российском рынке труда сохраняется дефицит квалифицированных кадров, следует из данных опроса международной рекрутинговой компании Hays.

— Искусственный интеллект о двух головах — Руководители Минэкономики и Сбербанка разделили полномочия по его развитию — Белый дом переформатировал систему управления нацпрограммой "Цифровая экономика": правительственная комиссия по цифровому развитию (ее возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев) разделена на две подкомиссии, одна из которых полностью сосредоточится на развитии искусственного интеллекта (ИИ).

— Доллар вытесняют из российской торговли — Его доля в расчетах сократилась до 50,7% — Доля внешнеторговых расчетов, проводимых в долларах США, продолжает сокращаться: в апреле—июне 2019 года она упала до 50,7% — в основном из-за перевода оплаты экспортных контрактов на поставки сырья и вооружений в евро и рубли.

— ОЭСР ждет расширения налогового обмена еще на треть — Мониторинг мировой экономики — Глобальный форум по обеспечению прозрачности и обмена информацией для целей налогообложения ОЭСР опубликовал доклад об итогах десяти лет активности развитых стран в этой сфере.

— Мусор загонят в схему — Минприроды разработало требования к порядку обращения с отходами —Информация о любых перемещениях мусора из одного региона России в другой впервые станет официальной и публичной.

— В КПРФ хромает партийная дисциплина — Депутат назвал рекомендации горкома партии поддержать проект бюджета "мерзким сговором" — Коммунисты подготовились к сегодняшнему рассмотрению проекта бюджета Москвы на 2020–2022 годы.

— Новый КоАП станет ближе к адвокатам — Правительство предлагает обеспечить правонарушителей бесплатными защитниками — Россияне получат право на бесплатного адвоката при рассмотрении судом тех административных правонарушений, которые в качестве наказания предусматривают арест.

— Пилот не поспел за самолетом — Объявлена причина катастрофы Boeing в Ростове-на-Дону — Причиной крушения Boeing 737 авиакомпании FlyDubai в марте 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону и гибели всех 62 человек, находившихся на борту, стали ошибки в пилотировании командира экипажа.

— Склады взяток и откатов — Начальник Кирилла Черкалина оказался беднее подчиненного — Бывший заместитель начальника управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрий Фролов оказался в сотни раз беднее своего экс-подчиненного Кирилла Черкалина.

— Следы "Суммы" привели в Израиль — МВД хочет заочно арестовать бывшего партнера братьев Магомедовых — Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД ходатайствует о заочном аресте Давида Каплана, бывшего делового партнера совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

— Водитель выдал секту — Арестованы соучастники убийства борца с экстремизмом — Как стало известно "Ъ", в уголовном деле об убийстве в Москве главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата появилось уже пятеро фигурантов, которые являются между собой родственниками и членами секты баталхаджинцев.

— "Россия всегда стояла и стоит на стороне палестинского народа" — Глава Палестины Махмуд Аббас о проблемах ближневосточного урегулирования — 27 ноября Россия и Палестина отмечают 45-летие установления дипломатических отношений.

— Владимир Путин взял Владимира Зеленского в партнеры — Вероятность двусторонней встречи президентов России и Украины близка к 100% — В Париже, где на 9 декабря запланирован саммит "нормандской четверки" по Донбассу, ожидается отдельная встреча президентов РФ и Украины.

— РФ и Израиль сдают тест на наркотики — От Владимира Путина ждут помилования осужденной израильтянки — Намеченный на январь визит президента РФ Владимира Путина в Израиль может быть омрачен делом Наамы Иссахар, приговоренной в России к семи с половиной годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

— Зачем нужен Трамп — Сергей Строкань о перспективах новой российско-американской встречи в верхах — Когда пройдет новая встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом и нужно ли форсировать ее подготовку?

— Правительство вспомнило о монополиях — Дискуссия о реформе их регулирования возобновлена — Как стало известно "Ъ", правительство возобновило обсуждение неоднозначной реформы регулирования естественных монополий.

— "Черную пятницу" заподозрили в непрозрачности — Россияне делают покупки без веры в реальность скидок — Больше половины россиян не верят в реальность скидок во время ежегодной "черной пятницы", говорится в исследовании "Битрикс24".

— Hamleys не играется в России — Александр Мамут хочет продать магазины сети — Развивающая в РФ магазины игрушек Hamleys и точки Cookhouse Ideas4Retail, где 90% владеют структуры Александра Мамута, выставлена на продажу.

— Табаком единым — Мария Котова о желании найти сигаретам одного регулятора — На фоне очередного скандала вокруг Росалкогольрегулирования (РАР) власти вернулись к вопросу о необходимости создания единого органа, который будет контролировать табачную отрасль.

— Акционеров пригласят в один кабинет — Регистраторы тестируют общую инфраструктуру — Для сохранения конкурентоспособности с другими учетными институтами, регистраторы намерены объединить часть своих услуг в общей инфраструктуре.

— Платежных агентов пересчитают — Их комиссии могут ограничить в малых населенных пунктах — ЦБ собирается получить от кредитных организаций информацию о числе устройств их банковских платежных агентов (БПА).

— Квартира с процентами — Депутаты предложили дольщикам заработать на эскроу-счетах — В Думу внесен проект закона, согласно которому на средства дольщиков, внесенные на эскроу-счета, будут начисляться проценты.

— "Траст" получил рейтинги и вагоны — "Открытие холдинг" раздает ликвидные активы — "Открытие холдинг", основным кредитором которого является банк непрофильных активов "Траст", распродает активы.

— China Gold снова идет в Россию — Компания может купить долю в "Интергео" — Крупнейшая китайская золотодобывающая компания China Gold может купить долю в "Интергео" Михаила Прохорова, которой необходим стратегический партнер для медно-никелевых проектов в Тыве и Красноярском крае. Размер доли неизвестен, но, как правило, китайцы заинтересованы в контрольном пакете.

— Генкомпании прикрылись зелеными бумагами — Они хотят получать дополнительный доход от продажи сертификатов — Как выяснил "Ъ", компании, производящие зеленую электроэнергию, раскритиковали предложения регуляторов о создании системы зеленых сертификатов.

— Российские дизайнеры заняли магазины — Их марки воспользовались уходом западных брендов — На фоне падения интереса к российскому рынку западных fashion-ритейлеров начали активно развиваться молодые российские бренды.

— Fashion TV разделился на части — Владельца прав на бренд в России выбрал суд — Суд встал на сторону российской компании "ФэшнТВ" в ее многолетнем споре с владельцами международной версии телеканала Fashion TV.

— "Даблби" меняет шефа — Гендиректором сети кофеен может стать экс-глава "Л"Этуаль" — После ухода основательницы сети кофеен "Даблби" Анны Цфасман с поста гендиректора компании эта должность может достаться бывшему топ-менеджеру сетей "Л"Этуаль" и "Sephora Россия" Александре Вантье.

— Ozon ищет площадь — Онлайн-ритейлер запускает логистический маркетплейс — Ozon ищет новые способы развивать доставку на "последней миле".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Без меня меня судили — Судебные приказы породили массовое воровство со счетов граждан — Судебная новация, появившаяся в нашем законодательстве, неожиданно породила волну опасных мошенничеств.

— Персональное приглашение — Граждан предупредят о положенных им льготах — Со следующего года граждане будут получать уведомления о том, какие социальные услуги им положены.

— Хозяин выйдет из тени — Верховный суд РФ решил, кто ответит за налоговые преступления — Пленум Верховного суда РФ дал ответы на важные вопросы, касающиеся налоговых преступлений.

— Открытый урок — Владимир Путин призвал школьников искать дело всей жизни — Молодому поколению важно найти себя в мире, где бурно развиваются высокие технологии.

— Казань — чемпион — Столица Татарстана стала лидером в России по качеству жизни населения — Казань заняла первое место среди городов России по качеству жизни населения.

— Зима и Киев — Президент проверил готовность энергетики к холодам — Владимир Путин обсудил с министром энергетики Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером готовность энергокомплекса к отопительному сезону, а также вопросы российско-украинского взаимодействия в сфере энергетики.

— Скачки давления — Ускорится ли рост российской экономики — В 2020 году рост российской экономики может оказаться выше правительственного прогноза, считает глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

— На другом конце полиса — С 28 ноября финансовый омбудсмен начинает рассматривать споры по всем видам страхования — С 28 ноября все свои споры со страховщиками граждане смогут решать с помощью финансового омбудсмена.

— О льготах — начистоту — Счетная палата предложила дать властям регионов доступ к налоговой тайне — Регионы теряют часть налогов на прибыль организаций из-за предоставленных льгот, но проверить эффективность этих мер не могут, пришла к выводу Счетная палата (СП).

— Эффект для всех — Дмитрий Медведев обсудил реализацию нацпроектов в Адыгее и Мурманской области — Жители всех регионов должны непосредственно ощущать эффект от реализации национальных проектов, тем более что проблем пока хватает, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Бюджет и национальные проекты — В минувшие выходные в Москве состоялся XIX съезд партии "Единая Россия". В его работе приняли участие около двух тысяч человек.

— Расчет на пятое поколение — Всемирная конференция радиосвязи выделила дополнительные частоты для развития 5G — Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) в Египте определила для развития IMT-2020 (стандарт сетей мобильной связи пятого поколения, 5G) беспрецедентный объем частот в диапазонах 24,25-27,5 ГГц, 37-43,5 ГГц и 66-71 ГГц, сообщили в Минкомсвязи.

— Граждан позвали в центр — "Единая Россия" намерена сосредоточиться на правозащитной работе — Правозащитная работа, выявление проблемных тем в регионах, а также обновление кадров — такой будет повестка "Единой России" на ближайшее время, рассказал на брифинге секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.

— Диалог продолжается — В Сочи наводили культурные мосты между Россией и Германией — Культура способна стать объединяющей силой Европы — к такому выводу пришли участники заседания рабочей группы "СМИ" форума "Петербургский диалог", который прошел в Сочи.

— Новости без фейков — Дмитрий Медведев рассказал в ТАСС о миссии государственных СМИ — Огромной проблемой в современном мире стали фейковые новости, что делает важными проверенные источники информации, и государственные СМИ в этом плане ощущают свою ответственность перед людьми, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Градус с маркировкой — Законопроект о виноделии готовят ко второму чтению — Принятый в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в РФ может претерпеть существенные изменения, если законодатели учтут все предложения представителей отрасли, высказанные во вторник в ходе совещания в Совете Федерации.

— Не просто праздник — В регионах отметили День матери — В череде российских знаменательных дат этот праздник появился сравнительно недавно, по предложению депутатов Госдумы, которые решили таким образом повысить значимость материнства и закрепить семейные устои.

— Без кривых зеркал — В Петербурге открылся медиафорум "Диалог культур" — В Эрмитаже открылся XIV Международный медиафорум молодых журналистов "Диалог культур".

— Новая волна — В зоне подтопления жители готовят иски в суд — В Иркутской области в зоне подтопления летним паводком назревает вторая волна судебных исков — от несогласных с итогами обследования домов.

— Квартиры не предлагать — Мошенники изобрели новые пирамиды в микрофинансировании — В столичном полицейском главке рассказали, какие новые мошеннические схемы придумывают аферисты.

— Въезд через смартфон — В столице тестируют программу, позволяющую спецслужбам открывать шлагбаумы и домофоны — Многим знакома ситуация, когда, вызывая "скорую помощь", предупреждаешь диспетчера, что во дворе есть шлагбаум.

— Проверь себя — Тест на ВИЧ можно сделать бесплатно — В этом году впервые с начала 1990-х годов зафиксировано снижение числа новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией.

— Сбор без разгона — Минпромторг не ожидает роста цен на автомобили — "РГ" публикует постановление правительства об индексации утильсбора. Ставки вырастут, но отечественные автомобили не подорожают.

— Рублем бить не получится — Минюсте признал, что штрафами домашнее насилие не победить.

— Спутник-инспектор — "Космос-2542" протестирует орбитальную группировку — Спутник военного назначения, отправленный на орбиту с помощью стартовавшей с космодрома Плесецк ракеты-носителя "Союз-2.1", внесен в каталог объектов российской системы контроля космического пространства.

— Технологии высокого полета — Расширяется номенклатура российского оружия на экспорт — Расширяется номенклатура российского оружия на экспорт — За минувшие 19 лет экспорт российского оружия превысил сумму 165 миллиардов долларов, общая стоимость заключенных контрактов в районе 230 миллиардов долларов.

— Убийственный сценарий — Боевики готовят химическую атаку — Наши военные располагают точными сведениями о том, что в Сирии готовится новая провокация с использованием отравляющих веществ.

— Попался с поличным- Адвоката будут судить за крупный обман — В Чертановский районный суд столицы для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении адвоката, который обманом пытался получить у обвиняемого 20 миллионов рублей.

— Продается паспорт — Украина стала транзитным хабом для террористов, проникающих в Европу — Арест в Киеве высокопоставленного главаря "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России) Аль Бара Шишани заставил европейцев внимательно посмотреть на Украину как на страну, представляющую серьезную террористическую угрозу.

— Цепь на доме том — Разогнанная водометом грузинская оппозиция вновь устремилась на митинг к парламенту — У здания грузинского парламента в центре Тбилиси продолжается акция протеста, начавшаяся 17 ноября, в ходе которой собравшиеся не пропускали депутатов, а на входные двери парламента вешали цепи и замки.

— Сорок шагов- Франция потратит миллионы евро на борьбу с домашним насилием — Во Франции в прошлом году от рук мужей и сожителей погибла121 женщина, а в нынешнем, по данным общественных организаций, уже свыше 130.

— Глобальная лотерея — На выборах в окружные собрания Гонконга убедительную победу одержали сторонники демократического движения, те, кто в большей или меньшей степени симпатизирует протестующим на улицах города. Для Пекина ситуация осложнилась.

— Белый дом стал шестым — С кем немцы хотят дружить — Фундамент "нерушимого" военно-политического и экономического альянса между Германией и США все очевиднее дает просадку.

— Рубикон перейден — Теорию глобального потепления могут пересмотреть — Последняя экспедиция научно-исследовательского судна "Академик Мстислав Келдыш" возвратилась с сенсационным результатом.

— Воздушный источник — Уникальная установка может получать влагу даже в пустыне — Уже в будущем году должен начаться серийный выпуск установок, способных напоить влагой засушливые регионы Крыма.

— Золотой сосуд — На Тамани обнаружен клад редких монет X века — Клад золотых византийских монет X века обнаружен учеными Таманской экспедиции Института археологии РАН во время экспертизы земельного участка, которая по закону должна проводиться перед любым строительством.

— Кровная связь —Ученые изучают риски дальних полетов в космос — Длительное пребывание в космосе опасно нарушает кровоток в организме человека, вызывая застойные явления, тромбы и даже течение в обратном направлении.

— Нашли себя — Главной газете научного сообщества 30 лет — Если бы газеты "Поиск" не было, ее следовало бы придумать.

— Случай на курорте — В Саки едут за грязью, в Сибирь — лечить сердце, а в Орел — вставлять пломбы — Стало привычным, что за медицинской помощью, чтобы все было сделано качественно, россияне едут за границу.

— Шрамов не останется — Фишка дорожной больницы Екатеринбурга, как рассказывает главврач Сергей Корелин, — челюстно-лицевая хирургия, при которой операции делаются через естественные отверстия в голове — нос, глаза, рот, — что избавляет пациента от рубцов.

— Обитель Будды — Побывать на консультации у специалистов, практикующих редкие для нашей страны виды диагностики и лечения, можно, например, в храме-хуруле "Золотая обитель Будды Шакьямуни".

— Знаменитости облюбовали наше Мертвое море — В четыре раза вырос за последнее время поток туристов в маленький оренбургский город Соль-Илецк, где расположены знаменитые целебные соленые озера.

— Люди грязи не боятся — Несмотря на санкции, в Крым на лечение и оздоровление продолжают приезжать иностранцы.

— Вылечила семь зубов за одну поездку — В отпуске у родных в Орле решила подлечить зубы. Стоимость лечения оказалась вполне приемлемой.

— Летучий доктор спешит на помощь — В марте нынешнего года "РГ" писала о том, как 37-летней Ларисе Подольской пришлось переехать в Новосибирск из родного Каракола (Киргизия).

— Скидка по памяти — Как подготовить старый смартфон к trade-in — По программе trade-in ритейлеры продают все больше смартфонов.

— Откусить от Apple — Совфед одобрил поправки, обязывающие производителей смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией смарт-ТВ предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на устройства, предназначенные для продажи в России.

— Данные ждут ученых — Крупные компании и ведомства конкурируют за data scientist — дословно "ученых по данным", специалистов по искусственному интеллекту и работе с большими массивами данных.

— Ребенок под присмотром — Уже скоро с помощью домофона можно будет узнать не только, кто пришел в гости, но и приглядеть за ребенком на детской площадке или автомобилем на парковке.

— Диагноз поставит робот — Искусственный интеллект (ИИ), анализируя биоматериал человека, поможет медикам в постановке диагноза.

— Поедем поедим — Приложения не только укажут правильный маршрут, но и не дадут водителю умереть от голода — Наиболее популярными транспортными приложениями в 2019 году стали "Яндекс.Навигатор", "Яндекс.Карты", Google Maps и их аналог — Maps.me, рассказали "Российской газете" в группе компаний "АвтоСпецЦентр".

— Почему не растет малый бизнес?— Тема с социологом Александром Чепуренко — По данным ВЦИОМ, большинство российских предпринимателей (71 процент) оценивают условия ведения бизнеса в стране как неблагоприятные.

— Плоды достанутся людям — Законодательные инициативы кубанских парламентариев направлены на рост экономики региона и уровня жизни населения — Три миллиона рублей смогут получить кубанские фермеры из регионального бюджета на строительство сельской усадьбы.

— Эхо Нюрнберга — Спустя 75 лет Италия оплакивает своих сыновей — Главный военный прокурор Республики Италия Марко де Паолис, расследующий преступления нацистов в годы Второй мировой войны, принял участие в работе круглого стола "Эхо Нюрнберга", организованного в Москве Союзом криминалистов и криминологов совместно с юридическим факультетом МГУ.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Кривой рейс: возобновление авиасообщения с Грузией отложили до 2020-го — Охватившие Тбилиси протесты не позволяют говорить о стабильности и безопасности в республике — Авиасообщение между Россией и Грузией, скорее всего, восстановят уже в первой половине 2020 года.

— Наука выезжать: в РФ готовят программу "Дальневосточный профессор" — Ее запуск позволит привлечь в регион квалифицированных специалистов, считают в Совфеде — В России может появиться программа "Дальневосточный профессор", направленная на привлечение научных сотрудников в вузы ДФО.

— "Должно щелкнуть в какой-то момент" — Путин призвал школьников ответственно подходить к выбору работы — России необходимо сосредоточиться не только на выращивании профессиональных кадров, но и на их сохранности.

— Скорый проезд: запуск трассы Москва–Петербург снизит смертность в ДТП — 27 ноября движение по М-11 откроет Владимир Путин — По платной трассе Москва–Санкт-Петербург к концу 2020-го будет проезжать как минимум 20 тыс. автомобилей в сутки, и цифра станет расти на 3–5% ежегодно.

— Единым фродом: в России появится система по борьбе с воровством денег — Централизованное решение для банков и платежных систем планируют запустить на базе НСПК — В России может появиться единая система антифрод-мониторинга, с помощью которой будут отслеживаться и замораживаться сомнительные денежные переводы.

— Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности — Отечественные компании не могут найти больше 1,1 млн сотрудников — Число вакансий в отечественных компаниях превысило 1,1 млн, зафиксировал Росстат.

— Йод растает: ученые раскритиковали идею обязательного обогащения соли — Микроэлемент легко испаряется при хранении и термической обработке, а также плохо усваивается организмом — Йодированная соль, о свойствах которой столько лет заявляли ведущие медики, оказалась не такой уж и полезной.

— План или пропал: концепция ГПП не находит поддержки у властей и бизнеса — Концепция нового пенсионного инструмента получает многочисленные замечания — Идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП) рискует разделить участь своего предшественника — индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

— В тесноте и в обиде: почему ЕС не справляется с интеграцией мигрантов — Проблемы с ранней адаптацией беженцев могут привести к финансовым и социальным проблемам в Европе — В Европу, согласно последним данным ООН на 2019 год, уже прибыли 82 млн мигрантов.

— Клан "Б": убийство главы центра "Э" раскрыли за две недели — В громком преступлении подозреваются пятеро участников секты баталхаджинцев — Убийство главы Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева полностью раскрыто.

— Не сгореть в WADA — Каковы шансы российского спорта избежать беспрецедентных санкций — Говорить о том, что рекомендации комитета WADA о беспрецедентных санкциях для российского спорта будут приняты исполкомом Всемирного антидопингового агентства, преждевременно.

— На своём месте — Московские автомобилисты вложили в ремонт дворов более 26,3 млр — В этом году столичные власти направили около 4,5 млрд рублей, собранных от платных парковок, на благоустройство московских дворов.

— Базовый стандарт: российский фургон потеснит импортную технику — Новая машина возьмёт на борт больше грузов и пассажиров — Российская группа "ГАЗ" впервые заняла рыночную нишу тяжёлых фуронов, где до недавнего времени отечественные производители не были представлены.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Правительство готово запустить реформу контроля и надзора за бизнесом — Необходимые для этого законопроекты согласованы, но сфера их применения сузилась — Законопроекты, которые определяют, как устанавливать требования к бизнесу и проверять их выполнение, одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности, рассказали два федеральных чиновника.

— Делам об административных правонарушениях добавят состязательности — В их рассмотрении в суде должны участвовать обвинители и защитники, считают в Минюсте — Министерство юстиции предлагает отразить вопросы состязательности в производстве по делам об административных правонарушениях при разработке проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

— "Единая Россия" создает специальную некоммерческую организацию под выборы в Госдуму — Она будет планировать избирательные кампании и заключать контракты с политтехнологами — Единороссы в ближайшее время учредят автономную некоммерческую организацию (АНО), которая будет отбирать технологов для работы на выборах, сообщил во вторник журналистам секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

— Британские лейбористы сокращают отрыв от консерваторов — Но победа партии премьера Джонсона на досрочных выборах по-прежнему более вероятна — В Великобритании во вторник завершилась регистрация избирателей в преддверии досрочных парламентских выборов 12 декабря.

— Россия показала американцам ракету с гиперзвуковым блоком "Авангард" — Москва надеется, что это поможет сохранить договор о сокращении наступательных вооружений — С 24 по 26 ноября российские военные провели для американских инспекторов показ ракеты с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард", выполнив тем самым положение договора о сокращении наступательных вооружений ­(СНВ-3), действующего между Россией и США с февраля 2011 г.

— Верховный суд разъяснил, как считать сроки давности по налоговым преступлениям — Но бизнес все равно недоволен его постановлением — Бизнес добился своего – Верховный суд (ВС) решил, что налоговые преступления не стоит считать длящимися.

— Путин откроет движение по долгожданной трассе в Санкт-Петербург — М11 была в основном построена "Мостотрестом" Ротенберга — Сегодня, 27 ноября, будет торжественно открыта трасса М11 Москва – Санкт-Петербург.

— Виктор Садовничий: Не соглашусь, что в МГУ нет демократии — Ректор главного вуза страны – о продлении своих полномочий, политике и Катерине Тихоновой — Ректор МГУ Виктор Садовничий возглавляет главный вуз страны с 1992 г. В этом году Садовничему исполнилось 80 лет, в конце декабря истекает очередной срок его полномочий.

— Роспотребнадзор потратил восемь месяцев на дезинфекцию — Рестораторы считают новый проект СанПиНов саботажем — Проект новых СанПиНов был анонсирован 9 октября – руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко на совещании у президента Владимира Путина заявил: "Из 17 документов, которые в этой сфере делаются, к настоящему времени Анной Поповой [руководитель Роспотребнадзора] совместно с Татьяной Голиковой [социальный вице-премьер] при нашем небольшом участии разработан проект СанПиНа, который заменяет эти 17 документов.

— "Лукойл" установил финансовый рекорд — Свободный денежный поток компании вырос на 50% — Свободный денежный поток "Лукойла" за девять месяцев 2019 г. составил 517,1 млрд руб. – на 50,8% больше, чем за девять месяцев 2018 г., сообщила во вторник компания.

— Бизнес предупредил о риске новых махинаций на алкогольном рынке — Новые правила позволят уходить от налогов и выдавать алкогольные коктейли за сидры — "Опора России" (объединяет небольшие и средние компании) предложила Росалкогольрегулированию (РАР) изменить технический регламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции".

— Чемезов попросил Путина вмешаться в сертификацию авиатехники — Медведев выступает против предложений "Ростеха" — Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой согласовать сертификацию российской авиатехники с использованием международных договоров, имеющихся у Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

— "Эксмо" подало в суд на Mail.ru Group из-за пиратства — Издательство требует прекратить размещение нелегального контента в "Одноклассниках" и "Моем мире" — ООО "Издательство "Эксмо" подало 22 ноября иск к структуре Mail.ru Group – ООО "Мэйл.ру" о защите авторских прав, сообщил "Ведомостям" гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ, представляет интересы "Эксмо") Максим Рябыко.

— Компании из Кремниевой долины подешевели на $100 млрд — Этот год оказался неудачным для WeWork, Uber и других любимцев венчурных инвесторов — "Ситуацию в Кремниевой долине можно сравнить с шумной вечеринкой, длившейся пять лет, но кто-то вдруг выключил свет.

— "Самолет" построит еще 700 000 кв. м в новой Москве и Подмосковье- Инвестиции превысят 56 млрд рублей — Девелопер договорился с владельцами двух крупных земельных участков в новой Москве и Подмосковье построить там в общей сложности 700 000 кв. м жилья.

— Сотрудникам недостаточно премий и признания заслуг — Они хотят от руководства большего — Очень часто слова "признание" и "одобрение" используются как синонимы, а многие вообще считают, что это одно и то же.

— Как навести порядок в больших данных — И не допустить, чтобы озера данных превращались в болота — Недавно KPMG провела исследование, как крупнейшие мировые компании воспринимают технологии.

РБК daily

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— На базе обнаружены приписки и хищения — что означают для России итоги допингового расследования WADA — Комитет по соответствию WADА рекомендовал запретить России участвовать в любых международных турнирах на четыре года.

— Число кандидатов в банкроты превысило миллион — НБКИ оценило, сколько российских заемщиков подпадает под критерии закона о несостоятельности — Число заемщиков, которые могут объявить себя несостоятельными, превысило 1 млн, выяснили в НБКИ.

— Следователь по делу "БФГ-Кредита" заработал пять лет — вынесен приговор по делу о коррупции в следственном комитете — Суд приговорил к пяти годам строгого режима бывшего следователя Александра Сорокина, признав его виновным в том, что он требовал взятку в $100 тыс. у акционера банка "БФГ-Кредит" Тамары Хорошиловой.

— Продажи дорогого жилья вернулись на докризисный уровень —Knight Frank оценила московский рынок элитной и премиальной недвижимости в?82 млрд — На покупку элитного и премиального жилья в Москве в 2019 году будет потрачено 82 млрд руб — рекорд за последние пять лет, прогнозируют эксперты Knight Frank.

— Золотая цепь замкнулась на Верховном суде — спор о реальных бенефициарах схем налоговой оптимизации дошел до высшей инстанции — Верховный суд рассмотрит проблему наказания компаний, не знавших о злоупотреблениях своих поставщиков.

— Доступ с плавающей ставкой — Минвостокразвития подготовило концепцию участия частных инвесторов в шельфовых проектах — Минвостокразвития разработало проект концепции допуска частных инвесторов на шельф.

— "Алиса" прибавила в громкости — Аналитики Just AI. прогнозируют существенный рост российского рынка "умных" колонок — За год число проданных в России "умных" колонок выросло в 8 раз, подсчитали аналитики Just AI.

— 60% гендиректоров находятся между ангелом и бесом- Самый влиятельный HR-эксперт мира Дэвид Ульрих рассказал, чем на самом деле должны заниматься департаменты персонала, отчего давать рядовым сотрудникам опционы — плохая идея, и объяснил, почему китайские компании так успешны.