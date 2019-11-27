ВАШИНГТОН, 27 ноя /ПРАЙМ/. Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс раскритиковал власти Венесуэлы за сокращение задолженности государственной нефтяной компании PDVSA перед Россией, Китаем и Кубой.

По заявлению Абрамса, власти Венесуэлы покупают недостаточно продуктов питания, а вместо этого тратят деньги на снижение задолженности.

"Деньги есть. Режим заплатил российской нефтяной компании "Роснефть" более 1,5 миллиарда долларов, чтобы сократить долг", — заявил Абрамс журналистам на брифинге в госдепе. Он также заявил, что выплаты Китаю составили около 3 миллиардов долларов.

"Пять миллиардов долларов можно было потратить на еду и медикаменты, но режим их не тратит", — заявил Абрамс.

Согласно данным "Роснефти", по состоянию на конец первого квартала долг PDVSA по выданным авансам составлял 1,8 миллиарда долларов, на конец прошлого года — 2,3 миллиарда долларов, на конец 2017 года — 4,6 миллиарда долларов.