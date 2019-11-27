КИЕВ, 27 ноя /ПРАЙМ/. Кабинет министров Украины стал владельцем 100% акций украинского государственного Приватбанка, следует из данных Нацбанка.

В декабре суд рассмотрит апелляцию на отмену национализации Приватбанка.

Согласно данным Национального банка Украины, по состоянию на 25 сентября 2019 года владельцем 100% акций Приватбанка указано "государство в лице кабинета министров", тогда как на 1 января было указано "государство в лице министерства финансов".

Суд в Киеве в апреле 2019 года признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску украинского бизнесмена Игоря Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. НБУ обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка. Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов Верховного суда по данному вопросу.