МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения и предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, установившей, что компания МТС нарушала закон, предоставляя компаниям с государственным участием более выгодные тарифы на СМС-рассылки.

Как следует из опубликованной в среду резолютивной части решения суда, суд отклонил заявление МТС, просившей признать недействительными решение и предписание антимонопольного ведомства от 27 мая. Другие подробности пока не сообщаются. Решение первой инстанции вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано в апелляции.

В середине мая ФАС признала Tele2, МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" нарушителями закона "О защите конкуренции", так как операторы предоставляли компаниям с госучастием более выгодные условия тарифов СМС-рассылок.

В частности, речь идет о нарушениях при осуществлении банками информационных, сервисных и транзакционных рассылок СМС-сообщений, поясняла ФАС. В сообщении службы говорилось, что разница могла достигать до 10 раз, и компании с госдолей могли платить в несколько раз меньше, чем частные. По мнению ФАС, такое обстоятельство создает дискриминационные условия и противоречит антимонопольному законодательству. Служба предписала устранить нарушения закона о защите конкуренции.

Кроме того, ФАС заявила, что Tele2, МТС и "Вымпелком" устанавливали монопольно высокие цены на свои рассылки, при этом "Вымпелком" отменил возможность транслитерации текста СМС с кириллицы на латиницу, что привело к удорожанию стоимости рассылки вдвое. Антимонопольные дела были возбуждены в августе 2018 года по жалобе Национального совета финансового рынка.

Арбитражный суд Москвы в августе принял противоположное решение в споре ФАС и "Мегафона" — тогда суд поддержал компанию. Более того, решение первой инстанции о незаконности актов ФАС поддержал в октябре и Девятый арбитражный апелляционный суд, после чего оно вступило в законную силу. Остальные операторы также оспаривают акты ФАС в суде.

В "Мегафоне", комментируя ранее решение арбитражного суда Москвы, заявили РИА Новости, что суд пришел к обоснованному выводу о незаконности принятого ФАС решения. Как отметили в пресс-службе оператора, в материалах дела есть доказательства того, что операторы связи не занимают доминирующего положения, оказывая услуги СМС-информирования, и эта позиция ранее неоднократно была подтверждена в ходе рассмотрения аналогичного судебного дела судами всех инстанций вплоть до Верховного.