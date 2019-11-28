28 ноя — Dow Jones. Мировые фондовые рынки в четверг снижаются из-за новых опасений насчет американо-китайского торгового конфликта. Дональд Трамп накануне подписал законопроект в поддержку гонконгских протестующих.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 утром потерял 0,2%. Китайский Shanghai Composite по итогам торгов снизился почти на 0,5%. Фондовые рынки США сегодня закрыты по случаю празднования Дня благодарения, но торги фьючерсами на индексы проводятся. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average опустились на 0,3%.

Новый американский законопроект разъясняет позицию США по Гонконгу и предписывает, помимо прочего, проведение оценки происходящих в Гонконге политических событий. Поддержка со стороны Трампа может стать очередным препятствием для продвижения торговых переговоров между США и Китаем. Министерство иностранных дел Китая осудило подписание нового закона и пригрозило принять ответные меры, если США не изменят свой курс. Какие именно меры могут быть приняты в министерстве не уточнили.

"Это определенно существенное дополнительное затруднение, – пояснил Ричард Макгуайр, аналитик по ставкам в Rabobank. – Основной вопрос заключается в том, ответит ли Китай незамедлительно и какой будет их ответ".

Опасения инвесторов насчет влияния продолжающейся торговой войны на мировую экономику давят на нефтяные цены. Баррель марки Brent подешевел на 0,3% до 62,83 доллара.

Британский FTSE 100 потерял 0,5%. Согласно проведенным опросам общественного мнения, Консервативная партия, которую возглавляет премьер-министр Борис Джонсон, должна получить большинство в парламенте на всеобщих выборах в декабре. Британский фунт вырос до полугодового максимума к евро, достигнув уровня 0,85 фунта за евро.

Акции Virgin Money вошли в число лидеров в Европе. Бумаги поставщика финансовых услуг подскочили более чем на 25% – ее финансовые показатели, включая чистую процентную маржу и коэффициенты достаточности капитала, превзошли ожидания аналитиков.

Бумаги Remy Cointreau подешевели более чем на 3%. Новые прогнозы французского производителя алкогольных напитков на этот год разочаровали инвесторов.

— Автор Avantika Chilkoti, Avantika.Chilkoti@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ