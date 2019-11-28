МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. ГК "Элемент" (совместное предприятие АФК "Система" и ГК "Ростех"), концерн "Созвездие" (входит в "Ростех"), "РТК — сетевые технологии" (СП "Ростелекома" и Nokia) до конца года планируют создать консорциум в сфере радиоэлектроники, сообщили РИА Новости в "Элементе".

"Действительно, планируется зарегистрировать консорциум до конца года, после чего он начнет деятельность. Двери консорциума открыты и для других участников-ведущих компаний отрасли. Соглашение с Минпромторгом также планируется подписать в ближайшее время", — сказали в пресс-службе "Элемента". В "Ростелекоме" воздержались от комментариев.

О создании консорциума в сфере телекоммуникаций, который займется вопросами радиоэлектроники, ранее в четверг сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на имеющуюся у нее презентацию консорциума. По данным газеты, СП получит название АНО "Телекоммуникационные технологии". Финансировать АНО планируется за счет членских взносов.

Необходимость создания консорциума обусловлена глобальной конкуренцией на высокотехнологичных рынках: российские предприятия не могут конкурировать с глобальными игроками в отдельно взятой стране. Консорциум должен помочь создать гарантированный рынок сбыта на первоначальном этапе с последующим развитием производителя в определенной нише на мировом рынке, отмечало издание.

По данным газеты, участники консорциума планируют подписать с Минпромторгом соглашение, в котором могут быть описаны взаимодействия по нескольким направлениям. Консорциум может стать оператором реестра российского телекоммуникационного оборудования и оператором реестра электронной компонентной базы для телекоммуникационного оборудования, администратором субсидий и других мер господдержки, заниматься мониторингом госзакупок в части телекоммуникационного оборудования и другое.

В частности, предполагается, что производители радиоэлектронной аппаратуры и электронно-компонентной базы смогут получить господдержку в виде кредитов, субсидий, льготного налогообложения, отмечало издание.