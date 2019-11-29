ТАШКЕНТ, 29 ноя /ПРАЙМ/. Компания "Узавтотранс Сервис" откроет в декабре регулярное автобусное сообщение с Москвой, Петербургом, Уфой, Самарой и еще рядом городов России, сообщил РИА Новости представитель автоперевозчика.

В сентябре 2018 года между Россией и Узбекистаном впервые открылось регулярное прямое автобусное сообщение, первым российским городом, куда отправились автобусы из Ташкента, стал Нижний Новгород. Спустя два месяца открылся рейс в Казань. Правительства Узбекистана и России подписали соглашение о международном автомобильном, в том числе автобусном сообщении еще в 2000 году, но до последнего времени прямых автобусных рейсов не было.

"С декабря "Узавтотранс Сервис" запускает регулярные автобусные маршруты в десять городов России, в частности в Москву, Санкт-Петербург, Уфу и Самару", — сказал представитель компании.

Собеседник напомнил, что "Узавтотранс сервис" в течение года приобрела у китайской компании Zhengzhou Yutong Bus 168 автобусов для международных рейсов в Россию и Казахстан, востребованных среди трудовых мигрантов. Финансирование закупок осуществлялось за счет кредита Национального банка ВЭД Узбекистана на 20 миллионов долларов.

В 2018 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил правительству разработать регулярное прямое автобусное сообщение с городами других стран Центральной Азии и России. По данным узбекской статистики, сегодня около 2,5 миллионов граждане Узбекистана работают за рубежом, в том числе более 2 миллионов – в России.