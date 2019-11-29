МУРМАНСК, 29 ноя — ПРАЙМ. Силовики пришли в пятницу в управление Мурманского морского рыбного порта, обыски связаны, в том числе, с обвинениями в незаконном владении причалами, сообщает компания в своем официальном аккаунте в Twitter.

"Нагрянуло 20-30 сотрудников ФСБ, вооруженных. Обвиняют в уклонении от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности и незаконном владении причалами", — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости пресс-секретарь компании Алексей Бакуменко, порт "подозревают в уклонении от уплаты налогов и правомочности лицензии на перевалку опасных грузов".

"Проходят обыски… Сейчас изымают документы, смотрят все подряд, включая документы по ремонту – мы сделали в последние годы ремонты на 600 миллионов рублей, порядка 50 контрагентов", — добавил он.

Официальным комментарием ФСБ РИА Новости пока не располагает.

ОАО "Мурманский морской рыбный порт" специализируется на перегрузке грузов рыболовных судов, плавбаз и транспортных рефрижераторов.