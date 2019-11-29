МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" рассчитывает выплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО по итогам 2021 года, сообщил заместитель главы департамента компании Алексей Фиников.

"Предложения, которые сформулировал финансовый блок для рассмотрения правлением 5 декабря, заключается в том, что уровень выплат 50% будет достигнут в 2022 году. То есть, в 2022 году мы рассчитываем, что компания выплатит в виде дивидендов в 50% от скорректированной чистой прибыли (по МСФО — ред.) по итогам 2021 года", — сказал он в ходе телефонной конференции.

При этом в пятницу в презентации "Газпрома" было указано, что компания нацелена на выплату дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО в 2022 году.

Ранее глава финансового департамента газового холдинга Александр Иванников сообщил, что правление "Газпрома" 5 декабря рассмотрит новую дивидендную политику, а утвердить ее планируется в конце декабря.

"Газпром" сообщил о разработке новой дивидендной политики в конце мая. Это планируется сделать к концу 2019 года, чтобы уже в 2020 году выплатить дивиденды в соответствии с новой политикой. Она будет предусматривать выплаты из чистой прибыли с корректировкой на ее неденежные статьи и отсутствие привязки дивидендов к абсолютным значениям прошлого года.