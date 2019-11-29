БЕЙРУТ, 29 ноя /ПРАЙМ/. Президент Ливана Мишель Аун уполномочил главу Центрального банка Рияда Саламе в координации с Ассоциацией банков Ливана разработать механизмы, способные стабилизировать банковский сектор страны без ущерба для вкладчиков, сообщает пресс-служба президентского дворца.

В пятницу президент Ливана созвал экстренное собрание для поиска решений по выходу из экономического кризиса. В совещании участвовали профильные министры, глава центрального банка Рияд Саламе, глава Ассоциации банков Салим Сфейр и представители ливанских деловых кругов.

"После того, как господин президент выступил с предложениями по выходу из кризиса, глава Центробанка был уполномочен принимать необходимые временные меры в координации с Ассоциацией банков для издания циркуляров и предложений требующих правовых поправок. Целью является сохранение стабильности и доверия банковскому и финансовому сектору, а также их жизнеспособности и прав вкладчиков без каких либо ограничений", — цитирует пресс-служба опубликованное после собрание заявление главы Ассоциации банков.

По словам Сфейра, все участники совещания согласились с необходимостью сохранения стабильности капитала и либерального формата, которым на сегодняшний день выделяется Ливан.

Он отметил, что Ливан выполнил свои обязательства, несмотря на сложившуюся ситуацию, и осуществил выплаты в четверг по еврооблигациям.

Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает находиться в кризисном положении. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены финансовые переводы на зарубежные счета, ограничена выдача долларов до одной тысячи со счета в неделю, а также повысился процент комиссии при выдаче иностранной валюты наличными.

Мирные антиправительственные демонстрации проходят по всему Ливану с 17 октября. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования всех чиновников замешанных в коррупционных схемах. 29 октября правительство Саада Харири подало в отставку, однако демонстрации после этого не прекратились.