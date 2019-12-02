МОСКВА, 2 дек /ПРАЙМ/. Как минимум 10% работников в 11 субъектах Российской Федерации получают в качестве зарплаты более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости.

Как отмечают эксперты, уровень социального расслоения в России находится на среднем по мировым меркам уровне. Так, индекс Джини, показывающий, насколько отличаются доходы наиболее богатых и бедных, в последние годы был здесь на уровне 0,4, в то время как в странах Европы он в основном находится в диапазоне от 0,25 до 0,35, а например, в США он равнялся 0,45, в Китае – 0,47, в Бразилии – 0,5 (чем индекс выше, тем сильнее дифференциация).

Таким образом, разница между высокооплачиваемыми специалистами и работниками с низкими зарплатами в России достаточно чувствительная, однако во многих сравнимых экономиках она еще выше.

Исследование также показывает, что в основе различий в доходах в России лежит региональная дифференциация. Для определения этих различий эксперты РИА Новости провели исследование уровня и распределения зарплат и составили третий по счету ежегодный рейтинг регионов России по зарплатам.

В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые работники). Кроме того, были проанализированы и приведены в рейтинге такие показатели, как доля низкооплачиваемых работников (менее 15 тысяч рублей в месяц), а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ 7%

В России в среднем, согласно данным исследования, в 2019 году 7% работников могли похвастать зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц. Причём за последний год доля высокооплачиваемых работников увеличилась почти в два раза, или на 3,6 процентного пункта.

В целом, по мнению экспертов, зарплата (за вычетом НДФЛ) на уровне 100 тысяч рублей и более в месяц почти в любой ситуации обеспечивает средний достаток для работника, а зачастую можно даже говорить о высоком финансовом благополучии при таком уровне оплаты труда. Для сравнения, медианная чистая зарплата российских работников (половина людей получает зарплату ниже этой величины, а половина выше) в 2019 году составляла 33 тысячи рублей в месяц.

При этом лишь шесть регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников на уровне выше 20%, а в половине российских регионов значение этого показателя составляет менее 2,5%.

СЕВЕРНАЯ НАДБАВКА

Как и прежде, чемпионами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. По результатам исследования, лидер в 2019 году по этому показателю — Чукотский автономный округ. В нем более 32% работников зарабатывают 100 тысяч рублей.

Вторую строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ (прошлогодний лидер рейтинга), который может похвастать тем, что 31,7% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, а годом ранее таких было 27%.

На третью позицию по доле высоких зарплат поднялась Москва с результатом 27,4%, хотя годом ранее столичный регион был пятым. Четвертым и пятым регионами теперь стали Магаданская область и Ненецкий автономный округ, в которых более четверти работников можно назвать высокооплачиваемыми.

Шестой регион в рейтинге (Сахалинская область) уже отстает достаточно заметно (21% работников получают 100 тысяч рублей и более).

Эксперты отмечают, что прогресс в зарплатах достаточно явственно наблюдался среди лидирующих регионов. Если, как уже было сказано, в текущем рейтинге шесть субъектов федерации характеризуются долей высокооплачиваемых работников на уровне выше 20%, то год назад таковых было лишь три.

Помимо вышеназванных шести регионов в первую десятку также входят: Республика Саха (Якутия) с долей 17,7%, Камчатский край (17,5%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (17,2%) и Санкт-Петербург (12,5%). Одиннадцатую строку заняла Мурманская область, уступая совсем чуть-чуть (12,4%).

Как видно из результатов исследования, в числе лидеров в основном представлены сибирские, северные или дальневосточные регионы, а также два крупнейших федеральных города. Лидерство регионов с суровыми климатическими условиями объясняется хорошо развитой добычей всевозможных природных ресурсов, что является достаточно прибыльным бизнесом, а Москва и Санкт-Петербург выполняют функции финансовых центров и на их территории располагаются штаб-квартиры почти всех крупнейших компаний в России, в том числе иностранных.

Можно также сказать, что зачастую высокие зарплаты компенсируют такие негативные аспекты жизни, как высокие цены, в том числе на жилье, суровые природные условия и значительная удаленность от других регионов.

АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА

В конце рейтинга представлены регионы, в которых практические нет людей с высокой зарплатой. В семи из них менее 1% работников могут похвастать заработком выше 100 тысяч рублей в месяц, еще в 18 эта доля находится в диапазоне от 1% до 1,5%. Менее 2,5% высокооплачиваемых работников наблюдается в 44 субъектах федерации, то есть более чем в половине регионов России.

Однако эксперты и здесь отмечают заметный прогресс. Так, в 2018 году сразу 23 региона характеризовались долей менее 1% работников с заработком выше 100 тысяч рублей в месяц. Таким образом, количество высокооплачиваемых рабочих мест растет не только в богатых регионах.

Минимальная доля в текущем рейтинге наблюдается в Кабардино-Балкарии – 0,7%, а годом ранее последний результат был у Адыгеи (0,6%), но теперь эта республика переместилась сразу на девятое место с конца с результатом 1%. Также в конце списка располагаются Калмыкия, Псковская область, Ивановская область, Мордовия, Орловская область и Дагестан, у всех у них примерно по 0,9% работников имеют зарплату в 100 тысяч рублей и более.

В целом заметно, что в числе субъектов РФ с минимальной долей высокооплачиваемых работников наблюдается достаточно широкая представленность центральной России и национальных республик. При этом состав "лидирующих с конца" практически не меняется год от года.

Последние позиции национальных республик связаны с высокой безработицей и низкими средними зарплатами, а в центральных регионах отсутствие большого количества вакансий с высокой зарплатой эксперты связывают с относительной сильной ориентированностью на Москву — как местного бизнеса (штаб-квартиры располагаются в столице), так и высококлассных работников, которые переезжают в столицу за гораздо более высокими зарплатами.

РЕГИОНЫ С ЗАРПЛАТАМИ МЕНЕЕ 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Согласно исследованию, в 25 регионах страны доля людей, получающих менее 15 тысяч рублей в месяц, превышает 20%. Для сравнения, в 2018 году таких было 59, то есть налицо серьезный прогресс. Эксперты связывают эту позитивную динамику с ростом МРОТа, что увеличило зарплаты самым низкооплачиваемым работникам.

Лидерство по доле низкооплачиваемых работников удержал Дагестан – 34% (46% в 2018 году), а второй результат — у Карачаево-Черкессии (33% в текущем рейтинге против 44% в прошлогоднем). Всего же в восьми регионах более четверти работающих получают менее 15 тысяч в месяц.

Таким образом, по-прежнему, несмотря на рост средних зарплат и повышение минимального размера оплаты труда в значительном числе регионов, множество работников получают достаточно низкую зарплату.

В целом же по России примерно 11% работников зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц, правда в 2018 году таких было почти вдвое больше. Но учитывая то, что 15 тысяч рублей – это лишь немногим больше прожиточного минимума, можно говорить о высокой значимости проблемы низких зарплат во многих регионах России.

С другой стороны, в дальневосточных и северных регионах почти нет людей, которые зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц. В семи регионах таких работников менее 1%, а еще в девяти — в диапазоне от 1% до 3%.

Эксперты связывают это с двумя факторами. Во-первых, во многих богатых регионах устанавливают свой собственный МРОТ, который может быть достаточно большим (в отдельных районах Дальнего Востока он уже превышает 30 тысяч рублей). Во-вторых, цены на продукты и коммунальные услуги в северных и дальневосточных регионах очень высоки, а возможности для ведения подсобного хозяйства сильно ограничены климатическими условиями.

Это накладывает определенные обязательства на работодателей, так как в случае очень низких зарплат работники могут буквально умереть с голоду или замерзнуть. Таким образом, минимальные сложившиеся зарплаты учитывают региональную специфику ценообразования и природные условия.

ТИПИЧНАЯ ЗАРПЛАТА — ОТ 20 ДО 52 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Как свидетельствуют результаты исследования, в среднем по России среднестатистический работник может рассчитывать на зарплату в диапазоне 20-52 тысяч рублей в месяц, то есть в этих пределах получают зарплату половина работающих жителей страны, еще четверть получает больше, а четверть – меньше.

При этом логично, что в регионах-лидерах по зарплатам этот интервал сдвинут вверх и более широк.

Так, на Чукотке и Ямале диапазон "типичной зарплаты" – от 49 тысяч рублей до 132 тысяч рублей в месяц и от 48 до 133 тысяч соответственно.

В Москве диапазон типичных зарплат также один из самых широких — 38-116 тысяч рублей. Таким образом, в столице достаточно много тех, кто зарабатывает много, и хватает тех, у кого зарплаты не высокие.

Также, согласно результатам исследования, в 22 субъектах федерации работники вполне обоснованно могут рассчитывать на зарплаты выше 50 тысяч рублей в месяц. С другой стороны, в семи регионах типичная зарплата не превышает 30 тысяч рублей в месяц.