МОСКВА, 2 дек /ПРАЙМ/. Родственники жертв аварии с рейсовым автобусом, который упал с моста в Сретенском районе Забайкальского края, а также пострадавшие в этом ДТП могут получить выплаты в страховой компании "Согаз", говорится в сообщении страховщика.

Ранее сообщалось, что в аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело.

"Гражданская ответственность владельца автобуса, попавшего в ДТП в Сретенском районе Забайкальского края, застрахована в АО "Согаз". Родственники пассажиров автобуса, погибших в результате этого происшествия, могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 миллиона рублей в соответствии с требованиями закона № 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика", — говорится в сообщении страховщика.

Согласно законодательству, каждому пострадавшему в ДТП в зависимости от тяжести травм предусмотрена выплата в размере, определяемом по специальной таблице, утвержденной постановлением правительства РФ. Выплаты за несколько травм суммируются, но их общая сумма не может превысить 2 миллиона рублей.

"Страховая Группа "Согаз" выражает глубокие соболезнования родным и близким пассажиров, погибших в результате этого происшествия, и готова осуществить страховые выплаты после получения необходимых документов", — заключает компания.