ВАШИНГТОН, 2 дек /ПРАЙМ/. Переговоры США и Китая по торговле застопорились из-за принятого накануне американским президентом Дональдом Трампом закона "О защите прав человека и демократии в Гонконге", сообщает портал Axios со ссылкой на источник, близкий к переговорной команде США.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал два закона, касающихся Гонконга — "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также о запрете поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки. Документы корректируют закон о политике США в отношении Гонконга от 1992 года и предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от степени его автономии, а также санкции против лиц, которых Вашингтон посчитает ответственными за нарушение прав человека в административном районе.

"Источник, близкий к переговорной команде Трампа, сказал мне, что сделка с Китаем сейчас "застопорилась из-за законодательства по Гонконгу", и что нужно время, чтобы "успокоить внутреннюю политику Си (Цзиньпина, лидера КНР — ред.)", — пишет издание.

По данным Axios, "первая фаза" сделки с Китаем будет заключена в лучшем случае в конце года. В то же время источники, близкие к китайской переговорной команде, отмечают, что имеются "несколько значительных препятствий" на пути к выработке первой фазы соглашения. В частности, они касаются того, насколько Трамп будет готов снизить ранее введенные пошлины против китайских товаров.

Ранее американские СМИ сообщали, что США могут отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которые должны вступить в силу 15 декабря, при этом подписание самой сделки может быть отложено на неопределенный срок. А глава китайской делегации на торговых переговорах с США Лю Хэ, в свою очередь, выразил "осторожный оптимизм" по поводу подписания первой фазы торгового соглашения. Президент США Дональд Трамп заявил в прошлую пятницу, что переговоры по торговой сделке с Китаем продвигаются хорошо и он стремится к заключению этой сделки.