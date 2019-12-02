МОСКВА, 2 дек /ПРАЙМ/. Разработана диджитал-летопись создания цифровой телерадиосети, которая включает все мероприятия по переходу с аналогового на цифровое телевизионное вещание в России, говорится в сообщении пресс-службы Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Диджитал-летопись создана к 10-летию со дня подписания федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы".

"В диджитал-летопись 5040.tv внесены даты запуска каждого передатчика, каждого центра формирования мультиплексов, каждого центра консультационной поддержки в каждом регионе, а также другие события, ставшие частью истории цифровизации телевещания России", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в создании сети приняли участие 30 тысяч человек в составе 4 тысяч организаций, построено 5040 передающих станций, на каждой были введены в эксплуатацию передатчики первого и второго мультиплексов.

"В течение десяти лет в России каждый день строилась в среднем одна новая телебашня и включалось три цифровых передатчика", — говорится в сообщении.

"Каждый ретранслятор обладает профайлом с информацией о местоположении и параметрах, необходимых для настройки цифровых приемников в зоне его действия", — говорится в сообщении пресс-службы РТРС.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. До сегодняшнего дня на "цифру" перешли 64 региона. Оставшийся 21 регион перешел на цифровое эфирное телевещание 14 октября в четвертой волне отключения "аналога". Таким образом, вся РФ перешла на цифровое вещание 20 федеральных телевизионных каналов, федеральная целевая программа создания инфраструктуры цифрового телевидения в стране выполнена.