ВАШИНГТОН, 2 дек /ПРАЙМ/. Министерство финансов США не комментирует ситуацию вокруг обозначения Крыма российским в приложении "Погода" компании Apple и возможность введения санкций против компании в этой связи.

Ранее посольство Украины в США сообщило, что минфин США определит, попадают ли действия компании под действующий санкционный режим Вашингтона.

"Министерство финансов не комментирует расследования, в том числе и подтверждение их наличия", — сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной сообщил, что компания устранила ошибку в приложении "Погода": теперь Крым в сервисе отображается как территория РФ. До этого в приложении не указывалась государственная принадлежность крымских городов. После этого украинское посольство в США призвало руководство Apple исправить обозначение Крыма как части российской территории в приложениях.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".