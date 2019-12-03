МОСКВА, 3 дек /ПРАЙМ/. Роскомнадзор ограничил доступ к нескольким страницам одного из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock, свидетельствуют данные реестра запрещенной информации.

В реестре указанно, что по решению Генпрокуратуры от 13 ноября ограничивается доступ к одной из страниц сайта. Также в реестре указано об ограничении доступа к страницам сайта Shutterstock по решению Роспотребназора от 7 октября.

Уточняется, что доступ ограничивается на основании статьи 15.1 закона "Об информации" (ограничение доступа к ресурсам с запрещенной в Россией информацией, таких как детская порнография, информация о способах изготовления и использования наркотиков, о способах суицида и призывах к нему).

При этом ряд интернет-операторов блокируют доступ ко всему сайту фотобанка. Как ранее поясняли в Роскомнадзоре, недоступность всего сайта при блокировании отдельных страниц может говорить о том, что ресурс использует шифрованный протокол https://, который не позволяет операторам закрывать доступ к отдельным страницам сайта.

В пресс-службе Роскомнадзора пока не удалось получить комментарий.

В Shutterstock сообщили агентству Рейтер, что запрещенный контент уже удален, и компания "продолжает работать со службой (Роскомнадзором), чтобы удалить с сайта миниатюры этих изображений в режиме предпросмотра".