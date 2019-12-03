ВАШИНГТОН, 3 дек /ПРАЙМ/. Рынок не ожидает, что США и Китай заключат торговую сделку до конца года, как это ожидалось, обострившиеся противоречия двух стран по Гонконгу вряд ли позволят прийти к соглашению в столь короткий срок, считает управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.

"На рынке довольно плохие настроения, упаднические. До конца года заключения сделки не ожидается. А вот очередного взаимного обмена пошлин можно ждать", — отметил он в беседе с РИА Новости.

Шостак добавил, что Китай пока действует весьма осторожно, отвечая на действия США в вопросе Гонконга. "Юань опустился до рекордно низкого уровня, и КНР опасается раскачивать свою экономику дальше. Но ситуация может измениться, и страны, возможно, опять начнут играть по-крупному", — заключил он.

В понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что Китай вводит санкции в отношении ряда неправительственных организаций США, включая Human Rights Watch, в ответ на принятие в США закона по Гонконгу. По ее словам, многие факты и свидетельства доказывают, что американские НПО поддерживают антикитайские беспорядки в Гонконге и поощряют участие в экстремистских, насильственных и незаконных действиях.

КНР действует в ответ на два закона, ранее подписанных президентом США Дональдом Трампом. Это закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге" и второй, который касается запрета поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки.

Рынки опасаются, что противоречия стран негативно повлияют на переговоры о первом этапе сделки по торговле. При этом советник Трампа Келлиэнн Конуэй в ходе общения с журналистами пула Белого дома в понедельник не исключила, что соглашение все-таки будет достигнуто. С другой стороны, министр торговли США Уилбур Росс, который активно участвует в переговорном процессе, в эфире Fox Business послал рынку совершенно противоположный сигнал. Он пригрозил, что если с Китаем не удастся достигнуть договоренностей, то 15 декабря на китайские товары будут введены обещанные пошлины.

Китай и США находятся в состоянии "торговой войны" уже на протяжении 16 месяцев. Страны неоднократно устанавливали и повышали торговые пошлины на товары друг друга. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками сильно сказался на общем экономическом росте. Аналитики считают, что урегулирование спора приведет к росту спроса на рисковые активы, уменьшит обеспокоенность по поводу экономических перспектив и уменьшит необходимость агрессивного смягчения денежно-кредитной политики.