МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" изменит расписание рейсов в Париж 5 декабря из-за забастовки во Франции, сообщается на сайте перевозчика.

"В связи с готовящейся общенациональной забастовкой во Франции с 4 по 8 декабря "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 5 декабря 2019 года", — говорится в сообщении.

Так, отменены рейсы SU2462 "Шереметьево" — Париж и SU2463 Париж — "Шереметьево".

Пассажиры будут отправлены рейсами SU2458/SU2459, планируемое время вылета 14.50/17.50 5 декабря (время местное). Рейсы будут выполнены на воздушных судах повышенной вместимости.

"Пассажиры оповещаются через колл-центр, прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", — говорится в сообщении.