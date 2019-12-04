МОСКВА, 4 дек /ПРАЙМ/. Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобы на арест имущества и денег находящегося под домашним арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, сообщили РИА Новости в суде.

"Судебное заседание назначено на 10 утра", — сказал собеседник агентства.

Защита предпринимателя жалуется на два постановления Басманного суда Москвы от 27 августа. Одним из них суд наложил арест на имущество Калви, другим – на почти 7,5 миллионов рублей на счетах.

Бизнес-партнер Калви гражданин Франции Филипп Дельпаль также обжалует арест денег. Его защита пока не раскрывает, о какой сумме идет речь.

Следствие полагает, что Калви с Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости 600 тысяч.

Независимая экспертиза, проведенная по заказу следствия, пришла к другим результатам. По словам защиты, ознакомившейся с ее результатами в конце сентября, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.

Тема уголовного преследования Калви неоднократно поднималась на самом высоком уровне. В середине октября стало известно, что на деловом завтраке с членами правительства России об этом говорили представители консультативного совета по иностранным инвестициям. По мнению последних, ситуация "не способствует" улучшению инвестиционного климата в стране.