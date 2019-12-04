ВАШИНГТОН, 4 дек /ПРАЙМ/. Адвокат Алексей Тарасов сообщил, что встретился с задержанным в США российским гражданином Олегом Никитиным и что тот не признает вину.

"Я выступлю одним из его адвокатов. Мы сформировали команду защиты. Я могу подтвердить, что встретился со своим подзащитным вчера, и то, что он отрицает данные обвинения", — сказал Тарасов РИА Новости.

Никитин был задержан по обвинению в финансовых махинациях, аналогичные обвинения также выдвинуты против россиянина Антона Черемухина, двоих итальянцев и гражданина CША, сообщило во вторник американское министерство юстиции.

Никитин, которому, по информации обвинения, принадлежит зарегистрированная в России компания KS Engineering (KSE), подозревается в сговоре с целью отмывания денег, финансовых махинациях и попытке обойти торговые ограничения.

Как сообщил американский минюст, Никитин и еще двое фигурантов дела (граждане Италии) были арестованы в Саванне, штат Джорджия, и ожидают суда.