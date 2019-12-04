Индекс деловой активности в сфере услуг США в ноябре снизился до 53,9% - хуже прогноза
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в ноябре опустился до 53,9% с уровня октября в 54,7%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения индикатора до 54,5%.
Индекс занятости в секторе услуг страны в ноябре поднялся до 55,5% с уровня октября в 53,7%.
Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.
https://1prime.ru/News/20191204/830643810.html