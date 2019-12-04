МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в ноябре опустился до 53,9% с уровня октября в 54,7%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения индикатора до 54,5%.

Индекс занятости в секторе услуг страны в ноябре поднялся до 55,5% с уровня октября в 53,7%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.