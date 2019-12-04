ВАШИНГТОН, 4 дек /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Вице-президент американского фонда "Информационные технологии и инновации" Даниэль Кастро считает, закон о предустановке российского программного обеспечения на продаваемые в РФ гаджеты может заставить зарубежные компании-производители такой техники задуматься над тем, стоят ли эти требования доступа на российский рынок.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал закон о запрете продажи электронной техники, например смартфонов и компьютеров, без предписанного правительством российского ПО. Закон запрещает с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды "технически сложных товаров" без предустановки российского программного обеспечения. Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки будет определять правительство. Депутаты в пояснительной записке предполагали, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".

"Американские компании, скорее всего, будут рассматривать эти требования в отношении своих устройств индивидуально. Если российскому правительству потребуется лишь несколько альтернатив, а не заменителей (программ), они могут с неохотой признать это в качестве условия для доступа на рынок… Это может также заставить некоторые фирмы задуматься, стоят ли такие требования доступа на российский рынок. Даже Китай увидел, что есть пределы того, что он может требовать (от компаний), и Россия не Китай (с точки зрения величины рынка)", — заявил он РИА Новости.

Кастро считает, что "закон явно направлен на создание дополнительных конкурентных преимуществ для российских компаний и нарушает принципы свободного рынка".

"Россия уже дала понять (с помощью закона об устойчивом рунете и требований к локальному хранению данных), что хочет работать независимо от иностранных технологических компаний и что стремится получить беспрепятственный доступ к цифровой деятельности внутри страны", — сказал он.

"Непонятно, сработает ли эта стратегия… Просто предоставить альтернативу потребителям еще не значит, что они захотят этим пользоваться", — добавил Кастро.

Закон об устойчивом рунете, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа, был принят парламентом в мае этого года. Документ, в частности, предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет обеспечивать доступность услуг связи в РФ при любых "экстраординарных" ситуациях, а также координировать усилия операторов в подобных ситуациях.

Закон вступил в силу в ноябре этого года, за исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, которые вступят в силу с 1 января 2021 года. Внутренние сети, не имеющие выхода в интернет, не подпадают под действие закона.