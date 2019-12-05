МОСКВА, 5 дек /ПРАЙМ/. Жители России планируют потратить за восемь дней новогодних каникул в среднем по 18 тысяч рублей на человека, что на 5% больше, чем в прошлые праздники, следует из данных исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Средний бюджет праздника и новогодних каникул — 18 тысяч рублей на человека… Средний бюджет новогодних каникул за год вырос на 5%: в 2018 году он составлял 17 тысяч рублей, сегодня — 18 тысяч рублей", — говорится в исследовании. Отмечается, что с расходами на праздники определились уже 38% опрошенных. Уточняется, что больше всего собираются потратить москвичи — в среднем 21 тысячу рублей на человека.

Как выяснили исследователи, средний новогодний бюджет респондентов с доходом более 80 тысяч рублей в 1,5 раза превышает бюджет респондентов с зарплатой менее 30 тысяч рублей: 22,8 тысячи рублей и 15,3 тысячи рублей соответственно.

Опрос проводился во всех округах РФ в 681 населенном пункте 27—30 ноября. Были опрошены пять тысяч экономически активных граждан России старше 18 лет.