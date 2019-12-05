МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 76 /2128/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5242-У от 30.08.2019 "О внесении изменений в Положение Банка России от 1 декабря 2015 года № 507-П "Об обязательных резервах кредитных организаций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56649 от 28.11.2019, вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования/;

— указание № 5265-У от 24.09.2019 "О внесении изменений в Указание Банка России от 20 декабря 2016 года № 4242-У "О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56623 от 25.11.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5266-У от 26.09.2019 "О внесении изменений в Указание Банка России от 24 мая 2015 года № 3646-У "О порядке проведения бюро кредитных историй проверки соблюдения пользователем кредитной истории, не относящимся к числу лиц, в отношении которых Банк России осуществляет контроль /надзор/, условия наличия согласий субъектов кредитных историй на получение кредитного отчета" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56639 от 26.11.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5288-У от 16.10.2019 "О внесении изменений в Положение Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56646 от 27.11.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5289-У от 16.10.2019 "О внесении изменений в Указание Банка России от 28 марта 2016 года № 3984-У "О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, форме сведений об учредителях /участниках, акционерах/ юридического лица, форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления, формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств /капитала/ и источники происхождения средств, внесенных учредителями /участниками, акционерами/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56594 от 22.11.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5315-У от 15.11.2019 "О применении отдельных нормативных актов Банка России по вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской /финансовой/ отчетности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56612 от 25.11.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5316-У от 15.11.2019 "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета активов в иностранной валюте кредитными организациями, в отношении которых действуют меры ограничительного характера, введенные иностранным государством, государственным объединением и /или/ союзом и /или/ государственным /межгосударственным/ учреждением иностранного государства или государственного объединения и /или/ союза" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56638 от 26.11.2019, вступает в силу со дня опубликования/;

— информационное письмо № ИН-04-45/89 от 3.12.2019 "О Методике оценки Банком России системно и социально значимых платежных систем и системно значимых инфраструктурных организаций финансового рынка".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1.11.2019 требованиям постановлений Правительства Российской Федерации; сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1.11.2019; объявления Банка России.