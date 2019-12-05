МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Акционеры "Уралкалия", одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, одобрили присоединение к компании ее структуры, "Уралкалий-Технология", которая является владельцем пакета квазиказначейских акций производителя, следует из материалов компании.

"Реорганизовать ПАО "Уралкалий" в форме присоединения к нему акционерного общества "Уралкалий-Технология" на условиях, предусмотренных договором о присоединении акционерного общества "Уралкалий-Технология" к ПАО "Уралкалий", с передачей ПАО "Уралкалий" всего имущества, всех прав и обязанностей присоединяемого общества и прекращением деятельности присоединяемого общества", — говорится в сообщении.

Данное решение было поддержано единогласно.