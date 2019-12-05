ВАШИНГТОН, 5 дек /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп пообещал принудить страны, не платящие в бюджет НАТО, переводить от 2% ВВП альянсу с помощью торговых рычагов.

"Если страны не вносят в НАТО 2% (от ВВП), США, возможно, придется предпринимать некоторые вещи, связанные с торговлей", — передают корреспонденты пула Белого дома после общения с Трампом в Лондоне.

США до настоящего времени платили 22% из сравнительно скромного прямого бюджета НАТО в 2,5 миллиарда долларов. Ранее члены НАТО согласились, чтобы США платили 16% наряду с Германией.

Львиная доля расходов — это непрямые затраты, связанные прежде всего с тем, какую долю своего ВВП участники альянса тратят на оборону. США здесь вне конкуренции — их военные расходы составляют 3,4% ВВП, а в абсолютных цифрах бюджет Пентагона приближается к 700 миллиардам долларов в год. Многие другие члены альянса не дотягивают и до 2% ВВП, и их экономики значительно меньше американской, часто во много раз. Это позволяет Трампу заявлять, что США тратят до 70% и выше всех расходов на НАТО.