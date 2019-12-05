МОСКВА, 5 дек /ПРАЙМ/. Пользователи Facebook и Instagram в ряде стран столкнулись со сбоем в работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои начались около 22.10 мск. Наибольшее количество неполадок в работе Facebook зафиксировано в США, Мексике, Колумбии, Перу и Бразилии, Instagram — преимущественно в США, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландах, Польше, Испании и Италии, а также в РФ — в частности в Москве и ряде других городов.

По данным Downdetector, 47% пользователей Facebook жалуются на проблемы с авторизацией, 32% на проблемы с новостной лентой, 19% на полное отключение соцсети. Среди пользователей Instagram 53% отмечают проблемы с новостной лентой, 33% — с авторизацией, жалобы 12% связаны с работой опции "сторис".

Facebook — одна из крупнейших социальных сетей в мире. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.