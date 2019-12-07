БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 7 дек /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин в субботу в Сочи обсудит с белорусским коллегой Александром Лукашенко дорожные карты союзной интеграции, межгосударственные инвестпроекты и газ.

Ранее о том, что встреча глав государств готовится, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Путин и Лукашенко намерены обсудить весь комплекс двусторонних отношений. Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщала, что встреча президентов планируется после переговоров премьер-министров двух стран.

Незадолго до переговоров в Сочи Лукашенко заявил, что Москва для Минска является стратегическим партнером в экономической, политической и военной сферах. Он также назвал россиян братьями. По его словам, сейчас самое пристальное внимание приковано к белорусско-российским отношениям, а интерес к их развитию выходит далеко за пределы самих государств.

ВСТРЕЧА ПРЕМЬЕРОВ

За пару дней до переговоров в России Лукашенко высказал мнение, что Путин испытывает давление со стороны "антибелорусского окружения". Он, в частности, заявил, что Россия "весьма неоднородна в плане мнений и интересов".

Российский премьер Дмитрий Медведев на переговорах с белорусским коллегой за день до встречи президентов заверил, что в России нет никаких "антибелорусских элементов". Он также заявил, что работа, проделанная правительствами двух стран по вопросу интеграции, была глубокой, несмотря на достаточно быстрый процесс. При этом он выразил надежду, что встреча глав двух государств в субботу "многое прояснит".

В то же время премьер Белоруссии Сергей Румас заявил, что согласен со словами Медведева, что надо ценить и беречь сделанное в Союзном государстве, и отметил, что за 20 лет оно превратилось в мощное интеграционное объединение. Он добавил, что интеграцию "надо развивать".

СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ ДОРОЖНЫХ КАРТ

Белоруссия и Россия 8 декабря будут отмечать 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. Премьеры двух стран 6 сентября парафировали программу действий по интеграции, а также утвердили перечень из 31 дорожной карты в различных сферах, проекты которых планировалось подготовить к ноябрю.

В середине ноября Румас заявил, что Минск и Москва пока не согласовали дорожные карты в нефтегазовой сфере, но "нерешаемых вопросов" нет. Одной из самых сложных тем на переговорах по углублению интеграции он назвал также унификацию налогового законодательства двух стран. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей ранее подтвердил, что программой по развитию интеграции предусмотрена работа над единым налоговым кодексом.

По словам Румаса, в целом из 31 дорожной карты около половины фактически согласованы и готовы к подписанию в пакете документов. Он отмечал, что вопросы по второй половине документов не являются неразрешимыми, и выразил уверенность, что по этим темам удастся найти развязки. Наряду с этим Румас подчеркивал, что отраслевые дорожные карты будут подписаны, только если интересы Белоруссии будут учтены.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В ЭКОНОМИКЕ

Позже Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике. Белорусский президент отнес к таким темам поставки углеводородов, открытие "как следует" рынка РФ для белорусских товаров, снятие барьеров.

При этом он задался вопросом, зачем нужен союз, если каждый год условия в экономических отношениях с Москвой для Минска ухудшаются. В Кремле в ответ подчеркнули, что считают незыблемой взаимовыгодность союзного сотрудничества Москвы и Минска, но обратили внимание на эмоциональность и лексику белорусского лидера.

Впрочем, весьма эмоциональные высказывания Лукашенко о российско-белорусских отношениях стали уже своеобразной традицией. Так, в середине ноября он заявил, что белорусы для россиян не "гиря на ногах" и не "нахлебники". Он заявил, что республика выполняет функции по охране внешней границы Союзного государства с Россией, и это недешево ей обходится.

Наряду с этим Лукашенко заявлял, что наблюдающаяся сейчас "напряженка" в экономической сфере с Россией характерна только для дружественных стран. Он пояснил, в частности, что одним из спорных вопросов, которые надо было давно решить, является вопрос об условиях и цене поставки российского газа в республику.

ГАЗ И НЕФТЬ

Путин ранее заявил, что переговоры по газу с Белоруссией идут по плану, и он рассчитывает, что эти вопросы будут отрегулированы до конца года. Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко на днях сообщил, что республика рассчитывает на снижение в 2020 году цены российского газа, которая сейчас составляет для Белоруссии 127 долларов за тысячу кубических метров. Однако, по его словам, пока подтверждения такого снижения нет.

Одной из острых тем в двусторонних отношениях сейчас являются и претензии Минска по налоговому маневру в нефтяной отрасли РФ. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери суммарно за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов.

Пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов ранее подчеркивал, что "потери" бюджета Белоруссии из-за налогового маневра не относятся к обязательствам РФ перед Минском, в том числе финансовым. Однако пару дней назад вице-премьер Ляшенко, говоря о компенсации Белоруссии за налоговый маневр, подтвердил, что этот вопрос по-прежнему стоит на повестке дня.

СОВМЕСТНАЯ ОХРАНА ГРАНИЦЫ

В двусторонних отношениях обозначилась еще одна тема — регулирование вопросов совместной охраны границы и поправки в соответствующий договор. Ранее Россия в одностороннем порядке установила пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах. В Москве это объяснили необходимостью создать условия для контроля со стороны пограничных органов за пребыванием граждан третьих стран на российской приграничной территории.

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась 14 ноября заявил, что Минск инициирует изменения в совместный с Москвой договор о взаимных усилиях в охране границы, такую задачу поставил Лукашенко. Председатель Госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо вскоре сообщил, что страны создадут рабочие группы для обсуждения поправок. По его словам, переговоры должны начаться уже в ближайшие дни, однако процесс подготовки документа будет не быстрым.

В 1995 году Белоруссия и Россия подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства. Годом ранее было подписано соглашение о сотрудничестве по пограничным вопросам. Пограничники двух стран взаимодействуют по нескольким направлениям: совместно противостоят незаконной миграции, выявляют причастных к экстремизму, пресекают каналы поставок наркотиков.

ВСТРЕЧИ ПРЕЗИДЕНТОВ

Дипломатические между Россией и Белоруссией установлены 25 июня 1992 года. 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России. Его подписанию предшествовало образование в апреле 1996 года Сообщества России и Белоруссии, а в апреле 1997 года — Союза Белоруссии и России.

Свидетельством приоритетного для России характера отношений с Белоруссией является высокая динамичность двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. Так, в 2018 году состоялось 13 встреч и контактов Путина и Лукашенко.

В феврале 2019 года Лукашенко посетил Россию с рабочим визитом. В конце апреля Путин и Лукашенко провели краткую беседу на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине. В конце мая лидеры России и Белоруссии пообщались в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане.

В середине июня Путин и Лукашенко обсудили актуальные двусторонние вопросы на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. В конце того же месяца Путин посетил Минск. В резиденции президента Белоруссии состоялась неформальная встреча лидеров, к которой позднее присоединился глава Таджикистана Эмомали Рахмон.

ЭКОНОМИКА

Москва является главным торгово-экономическим партнером Минска, доля России в товарообороте Белоруссии со всеми странами мира стабильно составляет порядка 50%. Белоруссия занимает первое место по объему товарооборота России со странами СНГ и четвертое среди всех торговых партнеров РФ.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, оборот внешней торговли между Россией и Белоруссией в 2018 году составил 33,9 миллиарда долларов (в 2017-м – 30,6 миллиарда), в том числе российский экспорт – 21,819 миллиарда и импорт – 12,179 миллиарда. В январе-мае 2019 года оборот внешней торговли России и Белоруссии составил 12,9 миллиарда долларов (российский экспорт – 8,1 миллиарда, импорт – 4,8 миллиарда).

Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности и другое. Российский импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продукцией химической промышленности, металлами и изделиями из них, текстилем и обувь и другим.

Россия является основным инвестором в белорусскую экономику: накопленные капиталовложения на 1 января 2019 года составили 3,9 миллиарда долларов (на конец 2017 года – 3,59 миллиарда); белорусские в экономику России – 623,87 миллиона долларов (на конец 2017 года – 619,7 миллиона).

Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство Белорусской АЭС мощностью 2400 мегаватт. Генеральный контракт на возведение подписан 18 июля 2012 года. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй – в 2020-м.

Особое место в двусторонних связях занимают вопросы сотрудничества в топливно-энергетической сфере. Россия является основным поставщиком нефти и газа в Белоруссию. В последние годы поставки составляли около 21 миллиона тонн нефти и 20 миллиардов кубометров газа.

В 2016 году были озвучены планы, что Россия будет поставлять в Белоруссию ежегодно 24 миллиона тонн нефти с 2016 по 2024 годы, однако начиная со второго полугодия 2016 года объем поставок снизился. Министр энергетики России Александр Новак, комментируя снижение объемов, заявил, что это связано с недоплатами белорусской стороны за нефть и газ.

Нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией завершился в апреле 2017 года: стороны подписали документы, урегулировавшие разногласия в этой сфере. Это произошло сразу после заявления "Газпрома" о получении долга от Белоруссии за поставленный в 2016-2017 годах газ в полном объеме – 726,2 миллиона долларов. Стороны договорились о понижающих коэффициентах к действующей формуле цены на газ для Белоруссии на 2018-2019 годы и восстановлении поставок нефти из РФ в Белоруссию до уровня 24 миллионов тонн ежегодно.

В конце 2018 года между Россией и Белоруссией возникли разногласия по налоговому маневру в нефтегазовой отрасли. В России в 2019-2024 годах предполагается реализовать так называемый налоговый маневр, в результате которого экспортную пошлину на нефть постепенно обнулят, а ставку налога на ее добычу – повысят. Из-за этого у Белоруссии возникают дополнительные издержки, которые Минск оценивает примерно в 11 миллиардов долларов за шесть лет, а за 2019 год – в порядка 300 миллионов.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, белорусская сторона считает, что необходима компенсация в связи с налоговым маневром, российская сторона не во всем согласна.

В апреле 2019 года возникла проблема с качеством нефти в трубопроводной системе "Дружба", по которой нефть идет как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом далее в Европу. Загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Польша и Украина приостановили поставки. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. "Укртранснафта" возобновила прокачку нефти 11 мая, словацкая Transpetrol – вечером 22 мая.

Лукашенко заявлял, что, по предварительной оценке Минска, ущерб от поступления в республику некачественной нефти составляет сотни миллионов долларов. Глава Минэнерго РФ Александр Новак со своей стороны заявил, что общий ущерб от ситуации с нефтепроводом "Дружба" может быть меньше 100 миллионов долларов. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".