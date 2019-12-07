МОСКВА, 7 дек /ПРАЙМ/. Всеобщая забастовка во Франции в четверг привела к снижению покупательской активности на 30%, сообщает газета Parisien со ссылкой на Альянс торговых предприятий.

В частности, по данным Федерации по содействию специализированной торговле (Procos), было зарегистрировано падение активности в 50% парижских магазинов и в 60% в центральных районах Страсбурга и Марселя.

"Мы особенно обеспокоены по поводу этих выходных. Это первые выходные в декабре, месяц, в котором осуществляется основная часть рождественских покупок", — заявил генеральный директор альянса Йохан Петьо.

Возможное продолжение забастовки также вызывает обеспокоенность в гостинично-ресторанной индустрии, которая засвидетельствовала в четверг вечером уменьшение числа бронирований в Париже и регионе Иль-де-Франс и двукратное увеличение числа отмен броней.

Общенациональная забастовка против пенсионной реформы, в которой принимают участие разные категории французов, в том числе транспортники, началась 5 декабря. С четверга в движении общественного транспорта наблюдаются большие перебои: закрыты большинство линий метро, сокращено количество пригородных электричек RER, автобусов и трамваев. Такая ситуация приводит к многокилометровым пробкам в парижском регионе.

Поводом для недовольства бастующих, в числе которых транспортники, медицинские работники, учителя и другие, является объявленная правительством пенсионная реформа, которая может лишить некоторые категории работников ряда привилегий.